Este domingo 21 de julio da inicio el Premundial de la Concacaf en la categoría Sub 20, se jugará en México, específicamente en el estado de Guanajuato.

Previamente, en la Selección Nacional había jugado un Fase Preliminar como local que le ayudó a clasificar a este Premundial; derrotó en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores a: Barbados, Saint-Martin, Aruba y Curazao.

Para este clasificatorio al Mundial que se celebrará en 2025 en Chile; la "Bicolor" estará jugando ante Panamá, México y Haití; según determinó el sorteo que se realizó el pasado 11 de abril del presente año.

Marvin Cabrera es el entrenador que se encargará de llevar a esta camada de jóvenes a disputar por tercera vez en la historia un Mundial Sub 20; la generación de jugadores llega de ser campeón del Torneo Fifa Forward de a Uncaf tanto en la Sub 16 y Sub 19 en este mismo año.

El combinado nacional jugará sus partidos en el Estadio Sergio León Chavez, en la ciudad de Irapuato; el escenario tiene una capacidad para 30 mil espectadores.

Domingo, 21 de julio 2024 - Panamá vs Guatemala (16 horas)

Miércoles, 24 de julio 2024 - Guatemala vs México (20 horas)

Sábado, 27 de julio 2024 - Guatemala vs El Salvador (17 horas)