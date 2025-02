¿Cuántas selecciones de Concacaf van al Mundial Sub 17? Así marcha la pelea por llegar a Qatar

La clasificatoria Sub 17 de la Concacaf para la Copa del Mundo de Qatar 2025 continúa desarrollándose a lo largo y ancho de toda Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

En total son 35 las selecciones de la región que están compitiendo por ser una de las que consigan su boleto a la próxima edición de la Copa del Mundo de la Fifa de la categoría Sub 17 que se llevará a cabo en Qatar, entre el 5 al 27 de noviembre de 2025.

Qatar 2025 es una edición especial del Mundial en selecciones inferiores, ya que será el primer torneo en donde la Fifa estrenará el formato de 48 selecciones participantes que planea incorporar también en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá del 2026.

Anteriormente eran 24 las selecciones que competían en el Mundial Sub 17, por lo que al ampliar el cupo de participantes también aumentan los clasificados por cada confederación.

El nuevo formato del Mundial permitió que se ampliara el número de selecciones participantes de cada región del mundo y para la Concacaf (que es donde compite Guatemala) el cupo se aumentó hasta ocho.

Es decir, que de pate de la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, las 35 selecciones que están disputando la clasificatoria fueron repartidas en ocho grupos y solamente las líderes llegarán al Mundial.

