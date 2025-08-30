Daniel Baján sentenció el triunfo de Aurora FC ante Comunicaciones con doblete

En el duelo por la fecha 7, el volante Daniel Baján anotó dos goles, asegurando la victoria para Aurora FC sobre Comunicaciones por 2 a 0 en el cotejo que se llevó a cabo este sábado en el Estadio Cementos Progreso. El volante consiguió el gol que abrió el marcador a favor de su equipo al minuto 22 del primer tiempo tras un gol de jugada. La suerte del juego se decidió en el minuto 39 de la misma etapa, cuando Daniel Baján volvió a anotar contra el equipo contrario.

Daniel Baján se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Aurora FC metió 2 goles y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Jairo Soriano. El zaguero de Aurora FC fue importante .

El director técnico de Comunicaciones, Roberto Hernández, planteó una estrategia 4-3-3 con Arnold Barrios en el arco; Rafael Morales, Walter García, Ernesto Monreal y Emerson Raymundo en la línea defensiva; Lynner García, Marco Domínguez y José Contreras en el medio; y Joseph Folgar, Brian Martínez y Edy Palencia en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Saúl Phillip se pararon con un esquema 3-5-2 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, Jafet Soriano y José Manuel Lemus en defensa; Daniel Baján, Alejandro Galindo, Pablo Mingorance, Allan García y Eddie Ibargüen en la mitad de cancha; y Nicolas Lovato y Alex Díaz en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Estadio Cementos Progreso fue Bryan López Castellanos.

Comunicaciones visitará a Cobán Imperial en la próxima jornada. Por el lado de Aurora FC jugará de local frente a Malacateco.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 8 puntos y en el séptimo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 14 unidades y ocupa el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Comunicaciones

45′ 2T – Salieron Rafael Morales por Karel Espino, Walter García por Juan Blanco y Edy Palencia por Andersson Ortiz

62′ 2T – Salió Joseph Folgar por José Gálvez

Amonestados en Comunicaciones:

44′ 1T Ernesto Monreal, 27′ 2T Emerson Raymundo, 33′ 2T José Gálvez, 34′ 2T Brian Martínez y 39′ 2T Marco Domínguez

Cambios en Aurora FC

72′ 2T – Salieron Alejandro Galindo por Diego Ruiz y Nicolas Lovato por Jorge Ticurú

73′ 2T – Salió Eddie Ibargüen por Jorge Ortiz

90′ 2T – Salieron Daniel Baján por Jairo Soriano y Pablo Mingorance por Carlos Quan

Amonestados en Aurora FC: