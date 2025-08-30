Daniel Baján sentenció el triunfo de Aurora FC ante Comunicaciones con doblete

Daniel Baján se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Aurora FC metió 2 goles y buscó el arco contrario con 2 disparos.
Otro jugador fundamental en la defensa fue Jairo Soriano. El zaguero de Aurora FC fue importante .
El director técnico de Comunicaciones, Roberto Hernández, planteó una estrategia 4-3-3 con Arnold Barrios en el arco; Rafael Morales, Walter García, Ernesto Monreal y Emerson Raymundo en la línea defensiva; Lynner García, Marco Domínguez y José Contreras en el medio; y Joseph Folgar, Brian Martínez y Edy Palencia en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Saúl Phillip se pararon con un esquema 3-5-2 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, Jafet Soriano y José Manuel Lemus en defensa; Daniel Baján, Alejandro Galindo, Pablo Mingorance, Allan García y Eddie Ibargüen en la mitad de cancha; y Nicolas Lovato y Alex Díaz en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el Estadio Cementos Progreso fue Bryan López Castellanos.
Comunicaciones visitará a Cobán Imperial en la próxima jornada. Por el lado de Aurora FC jugará de local frente a Malacateco.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 8 puntos y en el séptimo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 14 unidades y ocupa el segundo lugar en el torneo.
Cambios en Comunicaciones
- 45′ 2T – Salieron Rafael Morales por Karel Espino, Walter García por Juan Blanco y Edy Palencia por Andersson Ortiz
- 62′ 2T – Salió Joseph Folgar por José Gálvez
Amonestados en Comunicaciones:
- 44′ 1T Ernesto Monreal, 27′ 2T Emerson Raymundo, 33′ 2T José Gálvez, 34′ 2T Brian Martínez y 39′ 2T Marco Domínguez
Cambios en Aurora FC
- 72′ 2T – Salieron Alejandro Galindo por Diego Ruiz y Nicolas Lovato por Jorge Ticurú
- 73′ 2T – Salió Eddie Ibargüen por Jorge Ortiz
- 90′ 2T – Salieron Daniel Baján por Jairo Soriano y Pablo Mingorance por Carlos Quan
Amonestados en Aurora FC:
- 41′ 1T Jafet Soriano, 16′ 2T Alex Díaz, 30′ 2T Jorge Ortiz y 41′ 2T Pablo Mingorance