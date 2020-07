“De emprendedores anduvimos vendiendo de todo”, la historia de Luis Mora tras un año alejado de las canchas por suspensión

Luis Mora vistiendo la camisola del Deportivo Marquense. (Foto: Hemeroteca PL)

El costarricense Luis Mora cuenta los días para volver hacer lo que más le gusta, el futbol a nivel profesional, tras cumplir una dura sanción año que le impuso el anterior Comité de Regularización de la Federación Nacional de Futbol.

Mora junto a los jugadores David Aroche, Ademir Alvarado y Enrique Marroquín fueron involucrados en el escándalo del Deportivo Quiché en el Torneo Clausura 2019 cuando el técnico Marlon Iván León los hizo ingresar con identidad de jugadores juveniles para cumplir con la normativa Sub20.

A pesar que nunca fueron escuchado por las autoridades deportivas para ejercer su derecho de defensa, Mora tomó la tranquilo la sanción a pesar que los dirigentes del equipo occidental se desentendieron por completo.

“A mi nunca me preguntaron: ¿Qué fue lo que pasó, sabes algo o que onda va?, sino que pum de una vez procedieron” manifiesta Mora.

Quiché FC fue castigado por la Federación al dejarlo fuera de la fase final por el título, mientras el técnico Marlon Iván León y el dirigente Carlos Véliz con un año de suspensión.

Lo más difícil

Reconoce que lo más difícil fue la parte económica, porque tuvo que ingeniársela para poder cumplir con sus diferentes compromisos familiares.

“Imagináte no es lo mismo estar un año sin poder trabajar, sin poder hacer lo que realmente uno se dedica… es una cadena”.

Empezó a buscar las formas de generar ingresos económicos para su familia, desde “chamuscas, entre otras cosas que debió realizar.

“Una se las va ingeniando gracias a Dios trata de buscar las formas muy luchadoras y todo eso, aunque me tocó duro gracias a Dios salimos adelante, siempre, de emprendedores anduvimos por aquí por allá, vendiendo de todo”.

Chamuscas.

A pesar que en un inicio la directiva del Deportivo Quiché, le ofrecieron apoyo a los tres jugadores inhabilitados, la ayuda ya no llegó, el futbol siguió siendo una fuente de ingreso.

“Gracias a Dios salían hasta dos tres partidos a la semana mae, en Malacatán con unos amigos, nos íbamos a jugar por allá por la frontera Hidalgo cuadrangulares que allá apuestan bastante y pagan bien, el viajecito era algo pesado”

Los estudios de sus hijos, lo obligó a quedarse casi un año en esa región del país, también dio clases de futbol, vendió ropa, comida entre otras situaciones.

“Siempre he sido luchador mae, desde que me vine de Costa Rica, allá el futbol no es bien pagado, desde los 16 años yo trabajaba y estudiaba… uno se acostumbra, siempre he tratada de seguir adelante, siempre con la ayuda de Dios”.

Contando las horas.

La sanción se cumplir el pasado mes de mayo, ahora el “tico” Mora espera que se confirme las fechas para que el futbol guatemalteco regrese a la actividad.

Algunos equipos ya se han acercado a su persona para una posible vinculación, algunos de la Liga Nacional y Primera División.

Más de una década en Guatemala.

Mora debutó en el futbol con 16 años en la liga de ascenso de Costa Rica con San Lorenzo, donde participó 2 años.

Posteriormente se vinculó con el Belen con quien ascendió y descendió de la Liga Primera División tica.

Jugó 4 meses en Chorrillo FC en Panamá antes de venir a Guatemala en el 2006 con la Nueva Concepción.

Militó en Antigua GFC, Carchá, Juventud Escuintleca, Amatitlán, La Gomera, Suchitepéquez, Marquense, Malacateco, Usac y Quiché FC.