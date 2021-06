De Uzbekistán a Guatemala; Comunicaciones contrata al delantero mexicano Marco Bueno

Marco Bueno es un futbolista mexicano trotamundos y esta vez su nuevo destino será Guatemala con el Comunicaciones, según lo confirmó el club capitalino en un comunicado.

De Uzbekistán, donde no renovó con el equipo que jugaba, el FK Andijon, llega al país para disputar con los cremas el Apertura 2021.

Bueno Ontiveros, de la gloria de ser campeón mundial Sub-17 con México en 2011 ha deambulado por cuanto país se le ha puesto enfrente.

El delantero ahora sumará Guatemala a esa extensa lista que incluye tres continentes y cinco países. Antes de Uzbekistán, estuvo en Finlandia con el cuadro HJK Helsinki.

Pero antes de irse para aquel lado del mundo, estuvo en Bolivia con el Club Deportivo Oriente Petrolero y en Chile con el CD Everton.

En México jugó para su club formador, y también para el León, pero nunca encajó ni pudo trascender en la Liga MX.

De acuerdo con medios mexicanos la carrera de Bueno se fue en descenso. El atacante estuvo a prueba con el Liverpool de Inglaterra poco después de ganar el Mundial.

El plan de los Reds fue adquirirlo a préstamo para inicios del 2012 pero los Tuzos se negaron a dejarlo ir cedido. Querían venderlo.

A nivel de la Selección Nacional de México, destaca:

Campeón de la Copa Mundial de Fútbol Sub 17 (2011)

Participación en la Copa Mundial de Fútbol Sub 20 (2013)

Campeón Sub 20 de la Concacaf (2013)

Campeón del Preolímpico de Concacaf (2015)

Participación en los Juegos Olímpicos (2016)