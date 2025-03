Denilson Álvarez: De ayudante de albañil a mundialista de futbol playa con la selección de Guatemala

La selección de futbol playa de Guatemala logró el sábado 15 de marzo su mayor triunfo en la historia: obtener la clasificación al Mundial de Seychelles que se disputará del 1 al 11 de mayo con un total de 13 equipos.

El combinado guatemalteco no lo tuvo nada fácil para llegar hasta acá, ya que tuvo que pasar por varios procesos y dificultades, hasta que finalmente el 15 de marzo de 2025 el sueño de los seleccionados nacionales y cuerpo técnico se hizo realidad cuando se le ganó a Bahamas por un marcador de 3-2 en las semifinales del Premundial de Concacaf.

Luego la selección de Guatemala disputó el partido por el título de la región, ya con el boleto mundialista bajo el brazo, y terminó su participación con un destacado segundo lugar luego de caer en la final 1-2 ante El Salvador.

La histórica clasificación al Mundial y el subcampeonato de Concacaf son dos logros que permanecerán en la memoria de todos los integrantes de la selección, como en el caso de Denilson Álvarez, que hasta antes del Premundial nunca había pisado un avión y ahora sueña con viajar a Seychelles, país africano en donde se llevará a cabo la Copa del Mundo.

De ayudante de albañil a clasificar con Guatemala al Mundial de futbol playa

Denilson Álvarez, de Pioneros FP, es uno de los 12 jugadores que llegaron a Bahamas, sede del Premundial, con la ilusión de obtener el boleto mundialista y lo lograron luego de una histórica victoria ante la selección local por marcador de 3-2.

Sin embargo, lo que es ahora un momento de júbilo y alegría no fue siempre así para Álvarez, que al igual que muchos de los otros seleccionados de futbol playa, no se dedica al 100% al deporte y tiene que compaginar los entrenos con su trabajo, con el fin de obtener el sustento diario.

La historia de Álvarez no se podría entender sin la relación entre la arena y el balón. Según contó el propio Denilson a los micrófonos de Tercer Tiempo GT antes de marcharse al Premundial, él creció en El Hawaii, una playa ubicada en la costa sur del departamento de Santa Roca.

Según Álvarez la vida por ahí se "gana luchando", ya que no hay fuentes de trabajo estable de quienes viven ahí deben buscar fuentes de ingreso para poder llevar el sustento diario.

Denilson, de 26 años, trabajaba de ayudante de albañil hasta recibir la convocatoria a la selección de Guatemala que logró el boleto mundialista.

“La vida allá es siempre luchando, en la costa se juega mucho al futbol playa, me vieron allá y tuve la oportunidad de jugar acá, así me vio el profe y me jaló para la selección”, contó.

Álvarez nunca se imaginó que le depararía el destino antes de viajar a Bahamas para disputar el Premundial, puesto que en sus palabras nunca había salido del país y menos viajar en avión.

“No me lo imaginaba, nunca llegué a pensar que iba a estar en la selección, menos pensar que mi nombre iba a estar entre todos los que hemos puesto esfuerzo”, expresó.

La única forma en la que consiguió permiso en su trabajo para poder acudir al llamado de la selección fue por que uno de sus compañeros era su jefe en la obra, por lo que ambos se alistaron para cumplir con los partidos Bahamas.

La de Denilson es tan solo una de las 12 historias de los seleccionados nacionales que buscarán continuar llevando el nombre de Guatemala en alto en el Mundial de Seychelles 2025.