Deportivo Mixco confirma sus primeros fichajes para afrontar el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana

Deportivo Mixco ha comenzado a mover sus piezas para la próxima temporada, en la que buscará consolidarse como uno de los equipos protagonistas del futbol guatemalteco, tanto en el ámbito local como internacional.

El conjunto chicharronero, dirigido por el técnico nacional Fabricio Benítez, tuvo una destacada participación en la campaña anterior, durante la cual se mantuvo en los primeros puestos de ambos torneos. Su regularidad le permitió finalizar en la segunda posición de la tabla acumulada y lograr una histórica clasificación a su primer torneo internacional.

Mixco participará en la Copa Centroamericana 2026, un hecho sin precedentes para la institución mixqueña, que ahora se prepara para competir a escala regional.

Sin embargo, en la Liga Nacional no logró coronar su buen desempeño con un título, pues quedó eliminado en las fases finales. En el Apertura 2025 cayó en los cuartos de final y, en el Clausura 2026, fue eliminado en semifinales tras sufrir una goleada.

Refuerzos confirmados

Con el objetivo de mejorar su rendimiento y elevar el nivel competitivo del plantel, la directiva comenzó a reforzar el equipo. En las últimas horas, el club anunció la incorporación de dos futbolistas:

Lynner García, extremo procedente de Comunicaciones

Cristian “Chaco” Jiménez, lateral ex jugador de Municipal

Ambos jugadores fueron presentados por medio de las redes sociales del club, donde Mixco les dio la bienvenida con el siguiente mensaje:

“Nos complace anunciar tu llegada a Deportivo Mixco. Estamos seguros de que serás un gran aporte para nuestro equipo durante esta temporada”.

Un plantel en construcción

Estas son las primeras incorporaciones del equipo chicharronero, que continuará trabajando en la conformación de un plantel más amplio y competitivo, con miras a afrontar los dos torneos que disputará: la Liga Nacional y la Copa Centroamericana.

Hasta ahora, el club no ha informado de bajas oficiales, pero se espera que en las próximas semanas anuncie movimientos relacionados con posibles salidas y nuevas incorporaciones para reforzar distintas zonas del campo.

La afición de Mixco mantiene la ilusión de cara a la nueva temporada, ya que el equipo ha demostrado capacidad para competir en los primeros puestos. Ahora, con refuerzos y experiencia acumulada, buscará dar el siguiente paso: luchar por el título nacional y firmar una participación destacada en el ámbito internacional.