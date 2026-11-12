Deportivo Mixco vence a Aurora y se afianza en el segundo lugar del Apertura 2026

El Deportivo Mixco consiguió una importante victoria por 0-1 en su visita al Aurora FC, en el arranque de la jornada 20 del torneo Apertura del futbol guatemalteco, gracias a una solitaria anotación del delantero Yonatan Pozuelos.

El encuentro, disputado en el estadio Cementos Progreso, estuvo marcado por la intensa disputa en el medio campo y las escasas oportunidades de gol en ambas porterías.

Durante los primeros 45 minutos, la imprecisión y las constantes interrupciones marcaron el desarrollo del partido. Ni el guardameta Liborio Sánchez, de Aurora, ni Kevin Moscoso, de Mixco, tuvieron mayores complicaciones.

Una de las pocas aproximaciones del conjunto local llegó por medio de José Vivas, quien realizó un remate que inquietó ligeramente la portería mixqueña.

Yonatan Pozuelos marcó la diferencia

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, Yonatan Pozuelos apareció al minuto 45 para adelantar al Deportivo Mixco.

El atacante desbordó por la banda derecha, ingresó al área aurinegra y sacó un potente remate de pierna derecha que se coló junto al poste izquierdo, sin que el guardameta Liborio Sánchez pudiera evitar la anotación.

Con ese gol, Mixco se marchó al descanso con ventaja de 0-1, en un encuentro que hasta ese momento había ofrecido pocas emociones.

Aurora no encontró el empate

En la segunda mitad, Aurora intentó reaccionar y buscar el gol del empate, pero mostró dificultades para generar oportunidades claras frente a la portería rival.

El conjunto aurinegro recurrió constantemente a los centros al área, aunque sin conseguir superar a una defensa mixqueña que se mantuvo ordenada durante el complemento.

Por su parte, el Deportivo Mixco administró la ventaja y mostró solidez defensiva, neutralizando los intentos del equipo local hasta el pitazo final.

Mixco se afianza en la segunda posición

Con esta victoria, el Deportivo Mixco llegó a 34 puntos y se ubicó provisionalmente en la segunda posición de la tabla general, manteniéndose en la pelea por los primeros lugares del torneo Apertura.

En contraste, Aurora FC sufrió su cuarta derrota como local, la segunda consecutiva, y se quedó con 25 unidades en la séptima casilla.

En sus próximos compromisos, correspondientes a la jornada 21, Mixco recibirá a Malacateco, mientras que Aurora será anfitrión de Marquense, en encuentros importantes para sus aspiraciones en la recta final de la fase de clasificación.El Deportivo Mixco consiguió una importante victoria por 0-1 en su visita al Aurora FC, en el arranque de la jornada 19 del torneo Apertura del futbol guatemalteco, gracias a una solitaria anotación del delantero Yonatan Pozuelos.