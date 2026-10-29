Deportivo Mixco y Xelajú MC no se hacen daño y reparten puntos en el estadio Santo Domingo de Guzmán

Deportivo Mixco y Xelajú MC empataron 0-0 este jueves 29 de octubre en el estadio Santo Domingo de Guzmán, en un encuentro correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2026. El partido estuvo marcado por la expulsión de Kennedy Rocha, la lesión de Gabriel Arce y un penalti que el guardameta Rubén Darío Silva Silva le detuvo a Nicolás Martínez.

Desde el inicio, el conjunto chicharronero tomó la iniciativa y buscó constantemente la portería defendida por Darío Silva. Lynner García, Nicolás Martínez y Kennedy Rocha intentaron generar peligro, pero la falta de precisión en los últimos metros impidió que los locales abrieran el marcador.

Por su parte, los superchivos apostaron por mantener el orden defensivo y generar oportunidades mediante rápidas transiciones al ataque. Cuando Mixco atravesaba su mejor momento de la primera mitad, llegaron las malas noticias para el equipo dirigido por Fabricio Benítez. El atacante Gabriel Arce tuvo que abandonar el terreno de juego después de sufrir una lesión en la rodilla derecha, por lo que fue trasladado para recibir atención médica.

Minutos después, la situación se complicó aún más para los locales, cuando el brasileño Kennedy Rocha fue expulsado con tarjeta roja directa tras cometer una fuerte entrada.

Después de revisar la acción mediante el sistema de FVS, el árbitro Julio Luna determinó que la falta ameritaba la expulsión. Con superioridad numérica, Xelajú adelantó sus líneas y terminó la primera mitad generando mayor peligro sobre la portería mixqueña.

Dairo Silva detuvo un penalti y evitó la derrota de Xelajú

En el segundo tiempo, el conjunto altense tomó el control del encuentro y buscó el gol de la victoria, mientras que Mixco apostó por los contragolpes pese a jugar con diez futbolistas. Sin embargo, la ocasión más clara del partido fue para los locales al minuto 79, cuando José Ramón Bolaños provocó un penalti a favor de Mixco.

Nicolás Martínez asumió la responsabilidad de ejecutar el lanzamiento desde los once metros, pero el guardameta Dairo Silva se lanzó hacia su costado izquierdo y detuvo el disparo, para mantener el empate sin goles.

En los minutos finales, ambos equipos intentaron encontrar la anotación del triunfo, aunque el desgaste físico y la falta de precisión en ataque impidieron que se modificara el marcador.

Mixco mostró orden defensivo para sostener el resultado con diez jugadores, mientras que Xelajú no logró aprovechar su superioridad numérica para conseguir la victoria.

Con el empate sin goles, Deportivo Mixco llegó a 28 puntos en la clasificación del Torneo Apertura 2026, mientras que Xelajú MC alcanzó las 25 unidades. El resultado dejó sensaciones distintas para ambos conjuntos. Los chicharroneros sumaron un punto pese a disputar buena parte del encuentro con un jugador menos, aunque desperdiciaron la oportunidad de ganar desde el punto penal.

Por su parte, los superchivos dejaron escapar una oportunidad importante de conseguir una victoria como visitantes y mejorar su posición en la tabla, en la recta final de la fase de clasificación.