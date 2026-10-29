Videos: así fueron los goles de Municipal ante Comunicaciones en el clásico 339

Municipal remontó y derrotó 3-1 a Comunicaciones en el Clásico 339 del futbol guatemalteco, gracias a un doblete de José Carlos "El Flaco" Martínez y un tanto del trinitario Aubrey David. Con este resultado, los escarlatas pusieron fin a una racha de seis partidos sin ganar llegaron a 30 unidades en el certamen.

La noche en el estadio Manuel Felipe Carrera fue de celebración para la afición roja. Después de varios encuentros sin conocer la victoria, Municipal encontró en uno de los partidos más importante del campeonato la oportunidad de recuperar la confianza y reencontrarse con el triunfo ante su máximo rival.

El encuentro comenzó con intensidad y fue Comunicaciones el que golpeó primero. Cuando parecía que el primer tiempo finalizaría sin anotaciones, Nelson García aprovechó una asistencia de Dairon Reyes para marcar al minuto 45 y adelantar a los cremas. El tanto silenció momentáneamente El Trébol y obligó a los escarlatas a buscar la remontada en la segunda mitad.

Tras el descanso, Municipal mostró una versión más ofensiva, con mayor posesión del balón y constantes llegadas al área rival. La insistencia de los locales tuvo recompensa al minuto 74, cuando el árbitro señaló un penalti por una mano dentro del área, tras revisar la jugada mediante el sistema FVS.

José Carlos "El Flaco" Martínez asumió la responsabilidad y convirtió el lanzamiento desde los once metros para establecer el empate y encender la celebración en las gradas.

¡Y llegó el empate rojo! 💥👹 José Carlos Martínez, de penalti, iguala el #Clásico339 #LNFGenFOX https://t.co/WNa8roYVqS — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) October 29, 2026

Apenas seis minutos después, el delantero volvió a ser protagonista. Martínez recibió cerca del área y sacó un potente disparo de zurda que venció nuevamente al guardameta crema Fredy Pérez con un golazo, para completar la remontada y poner el 2-1 a favor de los escarlatas.

¡Golazo rojo! 🚀🔴 José Carlos Martínez pone a los aficionados de pie para celebrar el 2-1 frente a Comunicaciones. #LNFGenFOX https://t.co/mlA95XoqrC — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) October 29, 2026

Con Comunicaciones en busca del descuento, Municipal encontró el tercer gol de la noche en una jugada a balón parado. El defensor caribeño Aubrey David apareció dentro del área para marcar el 3-0 y sentenciar el triunfo de los rojos, que aprovecharon la acción para ampliar su ventaja en el marcador al 84.

¡Y el tercero fue rojo! 🔴🔴🔴 Aubrey David con la cabeza marca el tercero para enloquecer al público en El Trébol. #LNFGenFOX https://t.co/aHC1G2CLed — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) October 29, 2026

La victoria tuvo un significado especial para Municipal, que celebró en el Clásico 339 y puso fin a una racha de seis partidos consecutivos sin ganar. El triunfo permite a los escarlatas recuperar la confianza en un momento clave del Torneo Apertura 2026, cuando la fase de clasificación entra en su tramo decisivo.

Por su parte, Comunicaciones no logró mantener la ventaja con la que se marchó al descanso y terminó sufriendo una derrota que complica sus aspiraciones. Los albos deberán corregir errores y buscar mejores resultados en sus próximos compromisos para mejorar su posición en la tabla de cara al cierre de la fase regular.