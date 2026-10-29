Una mano revisada con el FVS desata la polémica en el triunfo de Municipal: ¿qué gestos hizo Steven Robles después del partido?

Municipal volvió a quedarse con el Clásico Nacional tras derrotar 3-1 a Comunicaciones en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, en un encuentro marcado por la remontada escarlata y una decisión arbitral. Un penalti señalado a favor de los rojos en el segundo tiempo cambió el rumbo del partido y provocó fuertes reclamos del conjunto crema.

Comunicaciones había tomado ventaja en el marcador gracias a una anotación de Nelson García durante la primera mitad y parecía encaminarse hacia una victoria importante. Sin embargo, en el segundo tiempo Municipal adelantó sus líneas y buscó con insistencia el empate, aumentando la presión sobre la defensa rival.

La acción más discutida de la noche ocurrió al minuto 74, cuando el árbitro dejó continuar inicialmente el juego, pero posteriormente recurrió al sistema FVS después de que el banquillo escarlata solicitara la revisión de una posible mano dentro del área.

Pedro Altán fue quien alertó al cuerpo técnico sobre la posible infracción, lo que llevó al entrenador Sergio Reyna a la revisión de la jugada. Tras observar las imágenes, el árbitro decidió señalar un penalti a favor de Municipal. La decisión generó controversia porque, antes de que el balón impactara en la mano de Marco Domínguez, se observó un aparente jalón de camiseta de Pedro Altán sobre el futbolista crema.

Además, el balón golpeó primero la rodilla del mediocampista albo y posteriormente su brazo, una acción que el árbitro consideró suficiente para sancionar la pena máxima.

@Rojos_Municipal @CremasOficial @foxdeportes_gt #Clásico339 @Rojos_Municipal 🆚 @CremasOficial 71’ ✔️ el FVS corrige la plana para sancionar PENAL a favor de Municipal, el defensor Crema intercepta el balón con el brazo realizando un movimiento adicional del brazo al balón. 🎥 @foxdeportes_gt https://t.co/nktnVDjxOx — VAR502GT (@VAR502GT) October 29, 2026

José Carlos "El Flaco" Martínez convirtió el penalti y estableció el empate para Municipal, en una jugada que se convirtió en el punto de inflexión del encuentro. Con el impulso de la igualdad, los escarlatas marcaron dos goles más para completar la remontada y quedarse con una nueva edición del Clásico Nacional.

Steven Robles mostró su inconformidad

Antes de que finalizara el encuentro, el capitán de Comunicaciones, Steven Adán "Pelón" Robles, comenzó a realizar gestos dirigidos hacia la afición, con los que manifestó su inconformidad por una de las decisiones más polémicas del partido.

La controversia continuó después del pitazo final, cuando el futbolista crema realizó una señal que fue interpretada como una acusación de "robo", lo que intensificó el debate sobre el penalti señalado a favor de Municipal durante el segundo tiempo.

Mientras tanto, Municipal celebró una remontada de 3-1 frente a su máximo rival en el Clásico 339. Sin embargo, la decisión arbitral y la reacción de Robles se convirtieron en dos de los principales temas de discusión al finalizar el compromiso.

La jugada generó opiniones divididas entre aficionados y jugadores sobre la interpretación arbitral de la acción que derivó en el penalti a favor de los escarlatas.