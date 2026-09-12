Derbi sin goles: Marquense y San Pedro empatan en la novena jornada del Apertura 2026

Marquense y San Pedro se repartieron los puntos en el estadio Marquesa de La Ensenada en el empate sin goles que abrió la novena jornada del Apertura 2026. El derbi de San Marcos que prometía ser una fiesta terminó siendo un partido muy parejo donde ninguno de los dos equipos encontró el camino al gol.

El partido comenzó con Marquense tomando la iniciativa desde los primeros minutos. Al minuto 6 Vander Cruz apareció como figura del partido con una atajada a una mano para evitar el gol de Denilson Ochaeta en lo que fue la ocasión más clara del primer tiempo.

Al minuto 10 Marquense reclamó un gol tras un mal despeje de Vander Cruz pero el árbitro Mario Escobar no lo validó en lo que fue otro momento polémico de una primera parte muy disputada que terminó sin goles en el marcador del estadio Marquesa de La Ensenada.

En el segundo tiempo el dominio fue de Marquense pero sin claridad para crear peligro real. San Pedro por su parte apostó por una variante defensiva al retirar a su delantero German Águila al minuto 65 en lo que reflejó la intención del técnico sampedrano de asegurar el empate.

PL / Yamileth Marroquín

Ninguno encontró el gol

En los minutos finales Marquense intentó con mayor intensidad encontrar el gol de la victoria. Al minuto 88 Víctor Matta estuvo cerca de rematar dentro del área pero Alexis Barrientos con una gran barrida evitó el disparo en lo que fue la última ocasión clara del partido.

El partido terminó sin goles en lo que fue un resultado que no le viene bien a ninguno de los dos equipos. San Pedro que llegaba como tercero con 16 puntos pierde la oportunidad de presionar a los líderes mientras Marquense sigue en la quinta posición con 13 puntos.

Con este empate San Pedro suma 17 puntos y sigue en la tercera posición del Apertura 2026 aunque no pudo acortar distancias con Municipal y Antigua GFC que marchan en la cima del torneo chapín con 19 y 18 puntos respectivamente.

Marquense por su parte suma 13 puntos y sigue en la quinta posición del Apertura 2026 en lo que fue una oportunidad perdida para los Leones que no pudieron aprovechar su condición de local ante uno de los equipos más sólidos del torneo chapín.