Video: Darwin Lom marcó doblete en la goleada 5-0 de The Strongest ante Real Oruro en Bolivia

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Video: Darwin Lom marcó doblete en la goleada 5-0 de The Strongest ante Real Oruro en Bolivia

El delantero guatemalteco que regresó de una lesión anotó el primer gol del partido y completó su doblete con un sombrerito en la contundente victoria del Tigre en la jornada 19 de la liga boliviana.

Alejandra Soto

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Darwin Lom marcó doblete en la goleada 5-0 de The Strongest ante Real Oruro en Bolivia. (Foto Prensa Libre: Club The Strongest).

Darwin Lom brilló en Bolivia. El delantero guatemalteco marcó un doblete en la goleada 5-0 de The Strongest sobre Real Oruro en la jornada 19 de la liga boliviana en lo que fue su mejor actuación desde su regreso de una lesión que lo había mantenido alejado de las canchas.

El chapín abrió el marcador al minuto 20 con un gol que puso a ganar al Tigre y dio inicio a una noche histórica para el conjunto boliviano. Al minuto 53 Lom volvió a aparecer para completar su doblete con un espectacular gol de sombrerito que encendió el estadio y rápidamente se viralizó en redes sociales.

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The Strongest no dio opción a Real Oruro en ningún momento del partido y terminó goleando 5-0 en lo que fue una de las victorias más contundentes del Tigre en la presente temporada. Darwin Lom fue la gran figura de la noche con su doblete en lo que fue su mejor actuación con el conjunto boliviano.

Para el fútbol guatemalteco la actuación de Lom representa una buena noticia. El delantero chapín que superó su lesión sigue demostrando que tiene nivel para competir en el fútbol sudamericano y que su aporte es fundamental para The Strongest en la liga boliviana.

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