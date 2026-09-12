Video: Golazo de Ana Lucía Martínez abrió el marcador en la victoria de Cruz Azul sobre Pumas

Ana Lucía Martínez volvió a marcar en la Liga MX Femenil. La guatemalteca fue la figura inicial de Cruz Azul en la victoria 3-2 sobre Pumas en la jornada 7 disputada en la Unidad Deportiva Centenario en Morelos en lo que fue el segundo triunfo consecutivo de las Celestes bajo la dirección de Raúl "Potro" Gutiérrez.

El partido comenzó con Pumas tomando la iniciativa y generando varias aproximaciones sobre la portería de Cruz Azul. Sin embargo al minuto 24 Ana Lucía Martínez aprovechó un pase dentro del área chica recortó a una defensora del conjunto universitario y sacó un disparo preciso que superó a la guardameta Wendy Guevara para poner el 1-0.

La ventaja de Cruz Azul duró hasta el minuto 35 cuando Cristina Torres igualó el marcador con un remate raso para el 1-1. El primer tiempo cerró con el marcador igualado en lo que fue una primera mitad muy disputada entre ambos equipos.

En el complemento Pumas dio la vuelta al marcador. Al minuto 66 Priscila Chinchilla aprovechó un balón suelto dentro del área para poner el 2-1 en lo que pareció encaminar la victoria del conjunto universitario en la Unidad Deportiva Centenario.

24' ⏱️ | 🚂 CAZ 1-0 UNAM 🐾

⚽️🔥 ¡GOLAAAAAZO DE LA MÁQUINA!



Ana Lu Martínez 🚂 saca un gran disparo para abrir el marcador y poner en ventaja a las Celestes. 🤩💥



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Cruz Azul remontó con doblete de Kanu

Cruz Azul no bajó los brazos y encontró la igualdad al minuto 75 cuando Uchenna Kanu se anticipó a la salida de Guevara y definió frente al arco para poner el 2-2 en lo que fue el inicio de la remontada celeste.

Cinco minutos después Kanu volvió a aparecer para completar su doblete y darle a Cruz Azul el 3-2 definitivo que selló una victoria muy importante para el conjunto celeste que llegó a 12 puntos para ubicarse en el quinto lugar del Grupo A de la Liga MX Femenil.

Para Ana Lucía Martínez el partido tuvo un significado especial. La guatemalteca que jugó los 90 minutos como titular aportó con su gol inicial en una victoria que Cruz Azul consiguió después de remontar el marcador en la segunda mitad demostrando el carácter del equipo celeste.

Pumas por su parte se quedó con nueve unidades en la cuarta posición del Grupo A tras sufrir una derrota que se les escapó en los últimos minutos del partido en lo que fue un golpe duro para el conjunto universitario en la séptima jornada de la Liga MX Femenil.