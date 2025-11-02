Derrota de Aurora FC por 2-0 ante Cobán Imperial

Blady Aldana se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Cobán Imperial fue importante por convertir 1 gol.
También fue importante Janderson Pereira. El delantero de Cobán Imperial marcó 1 gol.
El director técnico de Cobán I., Sebastián Bini, planteó una estrategia 4-4-2 con Tomás Casas en el arco; Eduardo Soto, Carlos Flores, Thales Moreira y Blady Aldana en la línea defensiva; Byron Leal, Diego Chen, Yeltsin Álvarez y Steven Paredes en el medio; y Janderson Pereira y Uri Amaral en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Saúl Phillip se pararon con un esquema 4-3-3 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, Jafet Soriano, Jairo Soriano y Klisman García en defensa; Carlos Quan, Allan García y Daniel Baján en la mitad de cancha; y Nicolas Lovato, Alejandro Galindo y Juan Monterroso en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi fue Julio Luna.
Cobán I. visitará a Antigua GFC en la próxima jornada. Por el lado de Aurora FC jugará de local frente a Comunicaciones.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 21 puntos y en el sexto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 32 unidades y ocupa el cuarto lugar en el torneo.
Cambios en Cobán Imperial
- 69′ 2T – Salió Steven Paredes por Bryan Lemus
- 70′ 2T – Salió Uri Amaral por Juan Carlos Winter
- 84′ 2T – Salió Byron Leal por Javier Estrada
- 87′ 2T – Salió Blady Aldana por Selvin Tení
Amonestados en Cobán Imperial:
- 18′ 2T Anthony López y 25′ 2T Uri Amaral
Cambios en Aurora FC
- 45′ 2T – Salieron Juan Monterroso por Jorge Ortiz, Diego Chen por Anthony López y Carlos Quan por Eddie Ibargüen
- 61′ 2T – Salieron Nicolas Lovato por Jorge Ticurú y Carlos Monterroso por Jorge Batres
- 80′ 2T – Salió Alejandro Galindo por Víctor Urias
Amonestados en Aurora FC:
- 22′ 1T Carlos Monterroso, 16′ 2T Jairo Soriano y 33′ 2T Alejandro Galindo