Derrota de Aurora FC por 2-0 ante Cobán Imperial

En el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi, Aurora FC enfrentó dificultades para manejar el juego y salió derrotado 2 a 0 por Cobán I. en el partido correspondiente a la fecha 17 del Apertura. A los 11 minutos del primer tiempo, Blady Aldana encaminó el triunfo con una ejecución destacada. Janderson Pereira consolidó la victoria, marcando el 2 a 0 en el minuto 40 de la segunda etapa.

Blady Aldana se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Cobán Imperial fue importante por convertir 1 gol.

También fue importante Janderson Pereira. El delantero de Cobán Imperial marcó 1 gol.

El director técnico de Cobán I., Sebastián Bini, planteó una estrategia 4-4-2 con Tomás Casas en el arco; Eduardo Soto, Carlos Flores, Thales Moreira y Blady Aldana en la línea defensiva; Byron Leal, Diego Chen, Yeltsin Álvarez y Steven Paredes en el medio; y Janderson Pereira y Uri Amaral en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Saúl Phillip se pararon con un esquema 4-3-3 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, Jafet Soriano, Jairo Soriano y Klisman García en defensa; Carlos Quan, Allan García y Daniel Baján en la mitad de cancha; y Nicolas Lovato, Alejandro Galindo y Juan Monterroso en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi fue Julio Luna.

Cobán I. visitará a Antigua GFC en la próxima jornada. Por el lado de Aurora FC jugará de local frente a Comunicaciones.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 21 puntos y en el sexto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 32 unidades y ocupa el cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Cobán Imperial

69′ 2T – Salió Steven Paredes por Bryan Lemus

70′ 2T – Salió Uri Amaral por Juan Carlos Winter

84′ 2T – Salió Byron Leal por Javier Estrada

87′ 2T – Salió Blady Aldana por Selvin Tení

Amonestados en Cobán Imperial:

18′ 2T Anthony López y 25′ 2T Uri Amaral

Cambios en Aurora FC

45′ 2T – Salieron Juan Monterroso por Jorge Ortiz, Diego Chen por Anthony López y Carlos Quan por Eddie Ibargüen

61′ 2T – Salieron Nicolas Lovato por Jorge Ticurú y Carlos Monterroso por Jorge Batres

80′ 2T – Salió Alejandro Galindo por Víctor Urias

Amonestados en Aurora FC: