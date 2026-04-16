Derrota de Cobán Imperial por 2-0 ante Malacateco

Kevin Ramírez se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Malacateco metió 1 gol.
También fue importante Ángel López. El delantero de Malacateco marcó 1 gol.
El director técnico de Malacateco, Mínor Díaz, planteó una estrategia 4-4-2 con Miguel Jiménez en el arco; Andru Morales, Víctor Torres, Carlos Pérez Ochoa y Brayan Morales en la línea defensiva; José Ochoa, Andy Soto, Kevin Ramírez y Gabino Vásquez en el medio; y Matías Roskopf y Ángel López en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Martín García se pararon con un esquema 4-5-1 con Tomás Casas bajo los tres palos; Blady Aldana, Marcos Acosta, Thales Moreira y Eduardo Soto en defensa; Marco Rivas, Byron Leal, Bryan Lemus, Janderson Pereira y Oscar Mejía en la mitad de cancha; y Uri Amaral en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el Estadio Santa Lucía fue Cristopher Corado.
Malacateco visitará a Antigua GFC en la próxima jornada. Por el lado de Cobán I. jugará de local frente a Achuapa.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 19 puntos y en el décimo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 29 unidades y ocupa el séptimo lugar en el torneo.
Cambios en Malacateco
- 45′ 2T – Salió Andru Morales por Roberto Meneses
- 55′ 2T – Salió Andy Soto por Franklin Quinteros
- 67′ 2T – Salió Matías Roskopf por Byron Angulo
- 80′ 2T – Salieron Gabino Vásquez por Dilan Palencia y Ángel López por Diego Sánchez
Amonestados en Malacateco:
- 5′ 1T Gabino Vásquez, 24′ 1T Matías Roskopf, 38′ 2T Kevin Ramírez y 43′ 2T Byron Angulo
Cambios en Cobán Imperial
- 56′ 2T – Salieron Oscar Mejía por Juan Carlos Winter y Blady Aldana por Luis De León
- 63′ 2T – Salió Bryan Lemus por Ángel Cabrera
- 70′ 2T – Salió Uri Amaral por Anthony López
Amonestados en Cobán Imperial:
- 13′ 1T Uri Amaral, 15′ 1T Bryan Lemus, 25′ 1T Eduardo Soto, 3′ 2T Blady Aldana y 14′ 2T Thales Moreira