Derrota de Cobán Imperial por 2-0 ante Malacateco

El partido válido por la fecha 20 del Clausura se le hizo cuesta arriba a Cobán I. y, finalmente, perdió 2 a 0 frente a Malacateco en el Estadio Santa Lucía. A los 5 minutos del segundo tiempo, Kevin Ramírez encaminó el triunfo con una ejecución destacada. Ángel López consolidó la victoria de penal, marcando el 2 a 0 en el minuto 30 de la misma etapa.

Kevin Ramírez se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Malacateco metió 1 gol.

También fue importante Ángel López. El delantero de Malacateco marcó 1 gol.

El director técnico de Malacateco, Mínor Díaz, planteó una estrategia 4-4-2 con Miguel Jiménez en el arco; Andru Morales, Víctor Torres, Carlos Pérez Ochoa y Brayan Morales en la línea defensiva; José Ochoa, Andy Soto, Kevin Ramírez y Gabino Vásquez en el medio; y Matías Roskopf y Ángel López en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Martín García se pararon con un esquema 4-5-1 con Tomás Casas bajo los tres palos; Blady Aldana, Marcos Acosta, Thales Moreira y Eduardo Soto en defensa; Marco Rivas, Byron Leal, Bryan Lemus, Janderson Pereira y Oscar Mejía en la mitad de cancha; y Uri Amaral en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Estadio Santa Lucía fue Cristopher Corado.

Malacateco visitará a Antigua GFC en la próxima jornada. Por el lado de Cobán I. jugará de local frente a Achuapa.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 19 puntos y en el décimo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 29 unidades y ocupa el séptimo lugar en el torneo.

Cambios en Malacateco

45′ 2T – Salió Andru Morales por Roberto Meneses

55′ 2T – Salió Andy Soto por Franklin Quinteros

67′ 2T – Salió Matías Roskopf por Byron Angulo

80′ 2T – Salieron Gabino Vásquez por Dilan Palencia y Ángel López por Diego Sánchez

Amonestados en Malacateco:

5′ 1T Gabino Vásquez, 24′ 1T Matías Roskopf, 38′ 2T Kevin Ramírez y 43′ 2T Byron Angulo

Cambios en Cobán Imperial

56′ 2T – Salieron Oscar Mejía por Juan Carlos Winter y Blady Aldana por Luis De León

63′ 2T – Salió Bryan Lemus por Ángel Cabrera

70′ 2T – Salió Uri Amaral por Anthony López

Amonestados en Cobán Imperial: