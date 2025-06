Designado el árbitro del Guatemala vs. Canadá: un costarricense dirigirá el duelo de Copa Oro 2025

La Concacaf ha designado al árbitro que se encargará de impartir justicia en el partido de la Copa Oro 2025 entre las selecciones de Guatemala y Canadá, válido por los cuartos de final del campeonato.

El costarricense Keylor Antonio Herrera fue el escogido por el ente que rige el futbol en la región para ser juez en uno de los enfrentamientos más llamativos de la fase eliminatoria de la Copa Oro 2025.

Herrera, de 32 años, es un árbitro con experiencia internacional que, según el portal Transfermarkt, ha dirigido ya 21 partidos esta temporada.

En la actual Copa Oro ya estuvo presente en el triunfo de Panamá sobre Guadalupe por 5-2 y también en el enfrentamiento entre Arabia Saudita y Trinidad y Tobago (1-1).

En estos partidos mostró tres tarjetas amarillas y sancionó dos penaltis (a favor de Panamá ante Guadalupe).

En lo que respecta a su liga local, dirigió 23 partidos de la Primera División de Costa Rica. A nivel internacional, arbitró tres partidos de la Copa de Campeones de la Concacaf: Real Estelí vs Tigres UANL, Cavalier FC vs Inter Miami y Vancouver Whitecaps vs Pumas UNAM.

En el partido entre Guatemala y Canadá, será acompañado por los también costarricenses William Chow y Víctor Ramírez como asistentes. Como cuarto árbitro estará el mexicano Adonai Escobedo, y en el VAR estarán el jamaicano Daneon Parchment y el caimanés Benjamín Whitty.

El duelo entre centroamericanos y norteamericanos se celebrará el domingo 29 de junio a las 14.00 horas de Guatemala, en el Bank Stadium de Mineápolis.

Los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena llegan a la ciudad más poblada del estado de Minnesota tras finalizar en la segunda posición del Grupo C, luego de sumar dos victorias (1-0 ante Jamaica y 3-2 contra Guadalupe) y una derrota (1-0 frente a Panamá).