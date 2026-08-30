Diego Ruiz le da el triunfo a Aurora ante un Malacateco que terminó con diez

Aurora sumó su cuarta victoria del Apertura 2026. Los aurinegros dirigidos por Saúl Phillips vencieron 1-0 a Malacateco en el Estadio Cementos Progreso en un partido que tuvo al FVS como protagonista con varias intervenciones que marcaron el rumbo del encuentro.

El partido comenzó con Aurora tomando el control desde los primeros minutos. Los aurinegros generaron las ocasiones más claras pero no encontraban el gol ante un Malacateco que se defendió con orden durante la primera parte del encuentro.

El partido cambió al minuto 23 cuando Gabino Vásquez recibió la tarjeta roja directa tras la revisión del FVS por una entrada peligrosa dejando a los toros con diez jugadores durante el resto del encuentro en lo que fue el punto de inflexión del partido.

El FVS definió el gol

Con la superioridad numérica Aurora siguió presionando y al minuto 33 el árbitro señaló penal por mano dentro del área. Vivas pateó el penal Jiménez rechazó y Diego Ruiz tocó el rebote pero la jugada fue anulada inicialmente por fuera de lugar.

Tras la revisión del FVS el árbitro determinó que Ruiz no estaba en fuera de lugar al momento del remate de Vivas y convalidó el tanto al minuto 42 en lo que fue la decisión más polémica y determinante del partido en el Cementos Progreso.

En el segundo tiempo Aurora dominó con total autoridad generando varias llegadas claras. Sin embargo el FVS volvió a aparecer al minuto 81 para anular un tanto de Julio Rodríguez por mano en lo que fue otro momento polémico en una noche donde el sistema arbitral tuvo mucho protagonismo.

Con esta victoria Aurora suma puntos importantes en el Apertura 2026 y sigue escalando posiciones en la tabla de clasificación del torneo nacional en lo que es el mejor momento de los aurinegros en la presente temporada.

Malacateco por su parte cierra la jornada con una derrota que detiene su racha positiva tras haber conseguido su primera victoria del torneo la semana anterior ante San Pedro.