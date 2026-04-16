Doblete de Harim Quezada en la goleada 3-0 de Xelajú frente a Achuapa

Harim Quezada aportó dos tantos en el abultado triunfo de Xelajú sobre Achuapa 3-0, por la fecha 20 del Clausura. Harim Quezada facturó por duplicado al marcar de jugada (26′ 1T y 9′ 2T), y fue fundamental en el gran desempeño de su equipo. La otra anotación estuvo a cargo de Elmer Cardoza, al minuto 15 de la primera etapa, tras un cabezazo.

La figura del encuentro fue Harim Quezada. El delantero de Xelajú convirtió 2 goles y pateó 2 veces al arco ante Achuapa.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Mario Camposeco fue Elmer Cardoza. El delantero de Xelajú convirtió 1 gol.

El entrenador de Xelajú, Roberto Hernández, dispuso en campo una formación 3-4-3 con Rubén Silva en el arco; Kevin Ruíz, Manuel Romero y Javier González en la línea defensiva; Claudio de Oliveira, Yilton Díaz, Antonio López y Jorge Aparicio en el medio; y Harim Quezada, Elmer Cardoza y Yair Jaén en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Álvaro García se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Luis Fernando Ruiz bajo los tres palos; Carlos Castrillo, Carlos Santos, Dayron Suazo y José Corado en defensa; Isaías de León, Randall Corado, Kevin Tiul y Kevin Castillo en la mitad de cancha; y Erick Sánchez y Alexis Matta en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Wildomar Ramírez.

Xelajú visitará a Mictlán en la próxima jornada, mientras que Achuapa visitará a Cobán Imperial en el estadio .

El local está puntero con 33 puntos, mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo.

Cambios en Xelajú

45′ 2T – Salieron Claudio de Oliveira por Widvin Tebalan, José Corado por Denilson Bol, Kevin Tiul por Kevin Núñez y Kevin Castillo por Carlos Mejía

66′ 2T – Salieron Javier González por Raúl Calderón y Yilton Díaz por José Javier Longo

75′ 2T – Salió Harim Quezada por Joffre Escobar

Amonestados en Xelajú:

32′ 1T Antonio López y 16′ 2T Yilton Díaz

Cambios en Achuapa

60′ 2T – Salió Kevin Núñez por Edgar Macal

Amonestado en Achuapa: