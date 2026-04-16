Doblete de Harim Quezada en la goleada 3-0 de Xelajú frente a Achuapa

La figura del encuentro fue Harim Quezada. El delantero de Xelajú convirtió 2 goles y pateó 2 veces al arco ante Achuapa.
Otro de los futbolistas clave en el estadio Mario Camposeco fue Elmer Cardoza. El delantero de Xelajú convirtió 1 gol.
El entrenador de Xelajú, Roberto Hernández, dispuso en campo una formación 3-4-3 con Rubén Silva en el arco; Kevin Ruíz, Manuel Romero y Javier González en la línea defensiva; Claudio de Oliveira, Yilton Díaz, Antonio López y Jorge Aparicio en el medio; y Harim Quezada, Elmer Cardoza y Yair Jaén en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Álvaro García se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Luis Fernando Ruiz bajo los tres palos; Carlos Castrillo, Carlos Santos, Dayron Suazo y José Corado en defensa; Isaías de León, Randall Corado, Kevin Tiul y Kevin Castillo en la mitad de cancha; y Erick Sánchez y Alexis Matta en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Wildomar Ramírez.
Xelajú visitará a Mictlán en la próxima jornada, mientras que Achuapa visitará a Cobán Imperial en el estadio .
El local está puntero con 33 puntos, mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo.
Cambios en Xelajú
- 45′ 2T – Salieron Claudio de Oliveira por Widvin Tebalan, José Corado por Denilson Bol, Kevin Tiul por Kevin Núñez y Kevin Castillo por Carlos Mejía
- 66′ 2T – Salieron Javier González por Raúl Calderón y Yilton Díaz por José Javier Longo
- 75′ 2T – Salió Harim Quezada por Joffre Escobar
Amonestados en Xelajú:
- 32′ 1T Antonio López y 16′ 2T Yilton Díaz
Cambios en Achuapa
- 60′ 2T – Salió Kevin Núñez por Edgar Macal
Amonestado en Achuapa:
- 28′ 2T Dayron Suazo