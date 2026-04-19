Doblete de Harim Quezada guió el triunfo agónico 3-2 de Xelajú sobre Mictlán

El protagonismo de Steven Cárdenas lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Xelajú mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
Otro de los futbolistas clave en el Estadio La Asunción fue Harim Quezada. El delantero de Xelajú convirtió 2 goles y pateó 2 veces al arco ante Mictlán.
El entrenador de Mictlán, Gabriel Álvarez, dispuso en campo una formación 4-4-2 con John Faust en el arco; Jonas Herrarte, Renny Folleco, Richard Monges y William Ramírez en la línea defensiva; Justin Racancoj, Brandon Rivas, Osman Salguero y Kendel Herrarte en el medio; y Cesar Chinchilla y William Fajardo en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Roberto Hernández se plantaron con una estrategia 3-4-3 con Rubén Silva bajo los tres palos; Raúl Calderón, Manuel Romero y Kevin Ruíz en defensa; Elmer Cardoza, Antonio López, Jorge Aparicio y Widvin Tebalan en la mitad de cancha; y Yilton Díaz, Harim Quezada y Yair Jaén en la delantera.
El partido en el Estadio La Asunción fue dirigido por el árbitro Walter López Castellanos.
Por la próxima fecha, Mictlán visitará a Aurora FC. Por otro lado, Xelajú recibirá a Cobán Imperial.
El local está en el noveno puesto con 26 puntos, mientras que el visitante llegó a 36 unidades y es el líder del torneo.
Cambios en Mictlán
- 56′ 2T – Salieron Cesar Chinchilla por Julio César Rodríguez y Yair Jaén por Steven Cárdenas
- 73′ 2T – Salieron Brandon Rivas por Guillermo Chavasco y Kendel Herrarte por Miguel Ángel Lemus
- 88′ 2T – Salió Justin Racancoj por Douglas Romero
Amonestados en Mictlán:
- 9′ 1T Richard Monges, 20′ 1T Renny Folleco y 26′ 1T William Fajardo
Cambios en Xelajú
- 68′ 2T – Salió Elmer Cardoza por Juan Cardona
- 84′ 2T – Salieron Antonio López por Maynor de León, Yilton Díaz por Ricardo Marquez y Harim Quezada por Joffre Escobar
Amonestados en Xelajú:
- 18′ 2T Elmer Cardoza, 31′ 2T Antonio López, 35′ 2T Yilton Díaz y 37′ 2T Jorge Aparicio