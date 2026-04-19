Doblete de Harim Quezada guió el triunfo agónico 3-2 de Xelajú sobre Mictlán

En la fecha 21, Harim Quezada, delantero de Xelajú, marcó por duplicado y ayudó a su equipo a vencer por 3-2 a Mictlán. El conjunto dirigido por Roberto Hernández pudo sobreponerse a las dificultades y dar vuelta el partido. La remontada y resultado final fueron posibles gracias a Harim Quezada (14′ 1T y 15′ 2T) y Steven Cárdenas (40′ 2T) y la efectividad de un doblete. Los dos goles que recibió de Mictlán fueron convertidos por Justin Racancoj (17′ 1T) y William Fajardo (44′ 1T).

El protagonismo de Steven Cárdenas lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Xelajú mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en el Estadio La Asunción fue Harim Quezada. El delantero de Xelajú convirtió 2 goles y pateó 2 veces al arco ante Mictlán.

El entrenador de Mictlán, Gabriel Álvarez, dispuso en campo una formación 4-4-2 con John Faust en el arco; Jonas Herrarte, Renny Folleco, Richard Monges y William Ramírez en la línea defensiva; Justin Racancoj, Brandon Rivas, Osman Salguero y Kendel Herrarte en el medio; y Cesar Chinchilla y William Fajardo en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Roberto Hernández se plantaron con una estrategia 3-4-3 con Rubén Silva bajo los tres palos; Raúl Calderón, Manuel Romero y Kevin Ruíz en defensa; Elmer Cardoza, Antonio López, Jorge Aparicio y Widvin Tebalan en la mitad de cancha; y Yilton Díaz, Harim Quezada y Yair Jaén en la delantera.

El partido en el Estadio La Asunción fue dirigido por el árbitro Walter López Castellanos.

Por la próxima fecha, Mictlán visitará a Aurora FC. Por otro lado, Xelajú recibirá a Cobán Imperial.

El local está en el noveno puesto con 26 puntos, mientras que el visitante llegó a 36 unidades y es el líder del torneo.

Cambios en Mictlán

56′ 2T – Salieron Cesar Chinchilla por Julio César Rodríguez y Yair Jaén por Steven Cárdenas

73′ 2T – Salieron Brandon Rivas por Guillermo Chavasco y Kendel Herrarte por Miguel Ángel Lemus

88′ 2T – Salió Justin Racancoj por Douglas Romero

Amonestados en Mictlán:

9′ 1T Richard Monges, 20′ 1T Renny Folleco y 26′ 1T William Fajardo

Cambios en Xelajú

68′ 2T – Salió Elmer Cardoza por Juan Cardona

84′ 2T – Salieron Antonio López por Maynor de León, Yilton Díaz por Ricardo Marquez y Harim Quezada por Joffre Escobar

Amonestados en Xelajú: