Doblete de Sebastián Colón guió el triunfo 2-0 de Mictlán sobre Achuapa

El protagonismo de Sebastián Colón lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Mictlán mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.
Pablo Meza también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Mictlán fue importante .
El entrenador de Achuapa, Álvaro García, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Ederson Cabezas en el arco; Randall Corado, Carlos Castrillo, Mathius Gaitán y Kevin Núñez en la línea defensiva; Edgar Macal, Yeison Carabali, Carlos Mejía y Kevin Tiul en el medio; y Jomal Williams y Derlis Aquino en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Gabriel Álvarez se plantaron con una estrategia 3-4-3 con John Faust bajo los tres palos; William Ramírez, Richard Monges y Bryan Menéndez en defensa; Juan Carlos Escobar, Guillermo Chavasco, Osman Salguero y Brandon Rivas en la mitad de cancha; y William Fajardo, Julio César Rodríguez y Sebastián Colón en la delantera.
El partido en el estadio Winston Pineda fue dirigido por el árbitro Sergio Reyna Möller.
Por la próxima fecha, Achuapa visitará a Aurora FC. Por otro lado, Mictlán recibirá a Cobán Imperial.
El local está en el décimo puesto con 15 puntos, mientras que el visitante llegó a 21 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo.
Cambios en Achuapa
- 55′ 2T – Salió Carlos Mejía por Erick Sánchez
- 56′ 2T – Salió Edgar Macal por Denilson Bol
- 81′ 2T – Salieron Kevin Núñez por Kevin Castillo y Brandon Rivas por Pablo Meza
Amonestados en Achuapa:
- 19′ 2T Kevin Núñez y 34′ 2T Carlos Santos
Cambios en Mictlán
- 63′ 2T – Salieron Bryan Menéndez por Jonas Herrarte, Julio César Rodríguez por Robin Betancourth y Derlis Aquino por Cristian González
- 92′ 2T – Salió William Fajardo por Cesar Chinchilla
Amonestados en Mictlán:
- 6′ 1T William Ramírez, 9′ 1T Juan Carlos Escobar y 15′ 1T Brandon Rivas