Doblete de Sebastián Colón guió el triunfo 2-0 de Mictlán sobre Achuapa

En la fecha 15, Sebastián Colón, delantero de Mictlán, marcó por duplicado y ayudó a su equipo a vencer por 2-0 a Achuapa. El delantero se hizo cargo de abrir el marcador a favor de su equipo al minuto 22 de la primera mitad con un gol de cabeza. La definición del juego llegó en el minuto 22 de la segunda etapa, cuando Sebastián Colón volvió a vencer al arquero rival.

El protagonismo de Sebastián Colón lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Mictlán mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

Pablo Meza también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Mictlán fue importante .

El entrenador de Achuapa, Álvaro García, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Ederson Cabezas en el arco; Randall Corado, Carlos Castrillo, Mathius Gaitán y Kevin Núñez en la línea defensiva; Edgar Macal, Yeison Carabali, Carlos Mejía y Kevin Tiul en el medio; y Jomal Williams y Derlis Aquino en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Gabriel Álvarez se plantaron con una estrategia 3-4-3 con John Faust bajo los tres palos; William Ramírez, Richard Monges y Bryan Menéndez en defensa; Juan Carlos Escobar, Guillermo Chavasco, Osman Salguero y Brandon Rivas en la mitad de cancha; y William Fajardo, Julio César Rodríguez y Sebastián Colón en la delantera.

El partido en el estadio Winston Pineda fue dirigido por el árbitro Sergio Reyna Möller.

Por la próxima fecha, Achuapa visitará a Aurora FC. Por otro lado, Mictlán recibirá a Cobán Imperial.

El local está en el décimo puesto con 15 puntos, mientras que el visitante llegó a 21 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo.

Cambios en Achuapa

55′ 2T – Salió Carlos Mejía por Erick Sánchez

56′ 2T – Salió Edgar Macal por Denilson Bol

81′ 2T – Salieron Kevin Núñez por Kevin Castillo y Brandon Rivas por Pablo Meza

Amonestados en Achuapa:

19′ 2T Kevin Núñez y 34′ 2T Carlos Santos

Cambios en Mictlán

63′ 2T – Salieron Bryan Menéndez por Jonas Herrarte, Julio César Rodríguez por Robin Betancourth y Derlis Aquino por Cristian González

92′ 2T – Salió William Fajardo por Cesar Chinchilla

Amonestados en Mictlán: