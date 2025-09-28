Doblete de Steven Cárdenas en la goleada 3-0 de Xelajú frente a Malacateco

La figura del encuentro fue Steven Cárdenas. El delantero de Xelajú convirtió 2 goles y pateó 2 veces al arco ante Malacateco.
También fue clave en el estadio Mario Camposeco, Justin Racancoj. El volante de Xelajú se destacó frente a Malacateco ya que convirtió 1 gol.
El entrenador de Xelajú, Amarini Villatoro, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Rubén Silva en el arco; Marcelo Hernández, José Castañeda, Manuel Romero y José Javier Longo en la línea defensiva; Derrikson Quirós, Maynor de León, Justin Racancoj, Antonio López y Ludwin Reyes en el medio; y Steven Cárdenas en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Roberto Montoya se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Miguel Jiménez bajo los tres palos; Brayan Morales, Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres y Andru Morales en defensa; Franklin Quinteros, Frank De León, Andy Soto, Ángel López y Byron Angulo en la mitad de cancha; y José Franco en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Walter López Castellanos.
Xelajú visitará a Antigua GFC en la próxima jornada, mientras que Malacateco recibirá a Mictlán en el estadio Estadio Santa Lucía.
El local está en el quinto puesto con 18 puntos, mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo.
Cambios en Xelajú
- 82′ 2T – Salió Steven Cárdenas por Ángel Barrios
Cambios en Malacateco
- 45′ 2T – Salieron José Franco por Marlon Chun, Carlos Pérez Ochoa por José Ortiz, Antonio López por Romario da Silva y Rubén Silva por Nery Lobos
- 62′ 2T – Salieron Byron Angulo por Vidal Paz, Derrikson Quirós por Jorge Aparicio, Ludwin Reyes por Harim Quezada y Franklin Quinteros por José Ochoa
- 83′ 2T – Salió Frank De León por Ditter Lang