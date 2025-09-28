Doblete de Steven Cárdenas en la goleada 3-0 de Xelajú frente a Malacateco

Steven Cárdenas brilló en la arrolladora victoria 3 a 0 de Xelajú sobre Malacateco, en el marco de la fecha 12 del Apertura. Steven Cárdenas facturó por duplicado al marcar de jugada (31′ 1T y 27′ 2T), y fue fundamental en el gran desempeño de su equipo. La otra anotación estuvo a cargo de Justin Racancoj, al minuto 18 de la primera etapa, tras una jugada espectacular.

La figura del encuentro fue Steven Cárdenas. El delantero de Xelajú convirtió 2 goles y pateó 2 veces al arco ante Malacateco.

También fue clave en el estadio Mario Camposeco, Justin Racancoj. El volante de Xelajú se destacó frente a Malacateco ya que convirtió 1 gol.

El entrenador de Xelajú, Amarini Villatoro, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Rubén Silva en el arco; Marcelo Hernández, José Castañeda, Manuel Romero y José Javier Longo en la línea defensiva; Derrikson Quirós, Maynor de León, Justin Racancoj, Antonio López y Ludwin Reyes en el medio; y Steven Cárdenas en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Roberto Montoya se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Miguel Jiménez bajo los tres palos; Brayan Morales, Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres y Andru Morales en defensa; Franklin Quinteros, Frank De León, Andy Soto, Ángel López y Byron Angulo en la mitad de cancha; y José Franco en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Walter López Castellanos.

Xelajú visitará a Antigua GFC en la próxima jornada, mientras que Malacateco recibirá a Mictlán en el estadio Estadio Santa Lucía.

El local está en el quinto puesto con 18 puntos, mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo.

Cambios en Xelajú

82′ 2T – Salió Steven Cárdenas por Ángel Barrios

Cambios en Malacateco