Doblete de Uri Amaral en el triunfo 3-1 de Cobán Imperial frente a Achuapa

Uri Amaral fue la figura del partido. El delantero de Cobán Imperial marcó 2 goles y remató al arco contrario en 2 oportunidades.
También fue importante Janderson Pereira. El delantero de Cobán Imperial marcó 1 gol.
El director técnico de Cobán I., Martín García, planteó una estrategia 4-3-3 con Tomás Casas en el arco; Luis De León, Marcos Acosta, Eduardo Soto y Carlos Flores en la línea defensiva; Byron Leal, Ángel Cabrera y Bryan Lemus en el medio; y Oscar Mejía, Janderson Pereira y Uri Amaral en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Álvaro García se pararon con un esquema 4-5-1 con Luis Fernando Ruiz bajo los tres palos; Dayron Suazo, Carlos Castrillo, Carlos Santos y Yeison Carabali en defensa; Randall Corado, Didier Acosta, Denilson Bol, Isaías de León y Alexis Matta en la mitad de cancha; y Erick Sánchez en la delantera.
El árbitro Julio Luna fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha Cobán I. visitará a Xelajú y Achuapa jugará de local frente a Antigua GFC en el estadio .
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 32 puntos y en el cuarto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 18 unidades y ocupa el décimo segundo lugar en el torneo.
Cambios en Cobán Imperial
- 13′ 1T – Salió Tomás Casas por Víctor Ayala
- 23′ 1T – Salió Víctor Ayala por Steven Paredes
- 58′ 2T – Salieron Bryan Lemus por Carlos Monges y Ángel Cabrera por Javier Estrada
Amonestado en Cobán Imperial:
- 6′ 2T Carlos Flores
Cambios en Achuapa
- 66′ 2T – Salió Didier Acosta por Anthony Martir
- 73′ 2T – Salió Alexis Matta por Josafat Carías
- 74′ 2T – Salieron Denilson Bol por Diego Palma y Uri Amaral por Selvin Tení
- 80′ 2T – Salió Yeison Carabali por Pablo López
Amonestados en Achuapa:
- 7′ 1T Randall Corado y 28′ 1T Carlos Santos
Expulsado en Achuapa:
- 47′ 2T Álvaro García (Roja directa)