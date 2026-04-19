Doblete de Uri Amaral en el triunfo 3-1 de Cobán Imperial frente a Achuapa

El delantero Uri Amaral aportó dos goles para que Cobán I. venciera este domingo 3-1 a Achuapa, en el cotejo por la fecha 21 del Clausura. Uri Amaral hizo gala de su instinto goleador al lograr un cabezazo y un disparo, respectivamente, en los minutos 19′ y 25′ del segundo tiempo. El otro gol de Cobán Imperial estuvo a cargo de Janderson Pereira, quien anotó en el minuto 34 de la primera mitad tras una jugada. En cuanto a Achuapa, su única anotación llevó la firma de Didier Acosta, después de un remate ejecutado al minuto 49 del primer tiempo.

Uri Amaral fue la figura del partido. El delantero de Cobán Imperial marcó 2 goles y remató al arco contrario en 2 oportunidades.

También fue importante Janderson Pereira. El delantero de Cobán Imperial marcó 1 gol.

El director técnico de Cobán I., Martín García, planteó una estrategia 4-3-3 con Tomás Casas en el arco; Luis De León, Marcos Acosta, Eduardo Soto y Carlos Flores en la línea defensiva; Byron Leal, Ángel Cabrera y Bryan Lemus en el medio; y Oscar Mejía, Janderson Pereira y Uri Amaral en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Álvaro García se pararon con un esquema 4-5-1 con Luis Fernando Ruiz bajo los tres palos; Dayron Suazo, Carlos Castrillo, Carlos Santos y Yeison Carabali en defensa; Randall Corado, Didier Acosta, Denilson Bol, Isaías de León y Alexis Matta en la mitad de cancha; y Erick Sánchez en la delantera.

El árbitro Julio Luna fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Cobán I. visitará a Xelajú y Achuapa jugará de local frente a Antigua GFC en el estadio .

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 32 puntos y en el cuarto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 18 unidades y ocupa el décimo segundo lugar en el torneo.

Cambios en Cobán Imperial

13′ 1T – Salió Tomás Casas por Víctor Ayala

23′ 1T – Salió Víctor Ayala por Steven Paredes

58′ 2T – Salieron Bryan Lemus por Carlos Monges y Ángel Cabrera por Javier Estrada

Amonestado en Cobán Imperial:

6′ 2T Carlos Flores

Cambios en Achuapa

66′ 2T – Salió Didier Acosta por Anthony Martir

73′ 2T – Salió Alexis Matta por Josafat Carías

74′ 2T – Salieron Denilson Bol por Diego Palma y Uri Amaral por Selvin Tení

80′ 2T – Salió Yeison Carabali por Pablo López

Amonestados en Achuapa:

7′ 1T Randall Corado y 28′ 1T Carlos Santos

Expulsado en Achuapa: