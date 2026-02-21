Doblete de Víctor Ávalos guió el triunfo 2-0 de Guastatoya sobre Cobán Imperial

El protagonismo de Víctor Ávalos lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Guastatoya mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.
José Almanza también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Guastatoya fue importante .
El entrenador de Guastatoya, Pablo Centrone, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Rubén Escobar en el arco; Nelson García, Emanuel Yori, Keyner Agustín y Víctor Armas en la línea defensiva; Ariel Lon, Joshua Ubico y Denilson Sánchez en el medio; y Keyshwen Arboine, Víctor Ávalos y Kevin Fernández en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Martín García se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Tomás Casas bajo los tres palos; Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta y Eduardo Soto en defensa; Byron Leal, Janderson Pereira, Diego Chen, Bryan Lemus y Oscar Mejía en la mitad de cancha; y Uri Amaral en la delantera.
El partido en el estadio David Cordon Hichos fue dirigido por el árbitro Orlando Alvarado.
Por la próxima fecha, Guastatoya visitará a Antigua GFC. Por otro lado, Cobán I. recibirá a Malacateco.
El local está en el quinto puesto con 12 puntos, mientras que el visitante llegó a 14 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo.
Cambios en Guastatoya
- 45′ 2T – Salieron Ariel Lon por Uzias Hernández y Diego Chen por Javier Estrada
- 65′ 2T – Salió Kevin Fernández por José Almanza
- 77′ 2T – Salió Nelson García por Herberth Morales
- 88′ 2T – Salieron Keyshwen Arboine por Marlon Sequén y Víctor Armas por Samuel Garrido
Amonestados en Guastatoya:
- y 13′ 1T Emanuel Yori
Expulsado en Guastatoya:
- 47′ 1T Emanuel Yori (Roja por doble amarilla)
Cambios en Cobán Imperial
- 25′ 1T – Salió Oscar Mejía por Juan Carlos Winter
- 58′ 2T – Salieron Janderson Pereira por Anthony López y Bryan Lemus por Yonathan Morán
- 68′ 2T – Salió Uri Amaral por Carlos Monges
Amonestados en Cobán Imperial:
- 13′ 1T Eduardo Soto, 31′ 1T Marcos Acosta, 46′ 1T Uri Amaral, 16′ 2T Anthony López y 39′ 2T Thales Moreira
Expulsado en Cobán Imperial:
- 37′ 2T Anthony López (Roja directa)