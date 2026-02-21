Doblete de Víctor Ávalos guió el triunfo 2-0 de Guastatoya sobre Cobán Imperial

Por la fecha 8 del Clausura, el delantero Víctor Ávalos consiguió marcar por duplicado para Guastatoya, que venció 2-0 a Cobán I.. El delantero demostró su eficacia en el área al convertir su primer gol, de penal, al minuto 17 de la segunda mitad. Posteriormente, en la misma etapa, se encargó de sellar el resultado final con una anotación en el minuto 30.

El protagonismo de Víctor Ávalos lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Guastatoya mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

José Almanza también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Guastatoya fue importante .

El entrenador de Guastatoya, Pablo Centrone, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Rubén Escobar en el arco; Nelson García, Emanuel Yori, Keyner Agustín y Víctor Armas en la línea defensiva; Ariel Lon, Joshua Ubico y Denilson Sánchez en el medio; y Keyshwen Arboine, Víctor Ávalos y Kevin Fernández en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Martín García se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Tomás Casas bajo los tres palos; Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta y Eduardo Soto en defensa; Byron Leal, Janderson Pereira, Diego Chen, Bryan Lemus y Oscar Mejía en la mitad de cancha; y Uri Amaral en la delantera.

El partido en el estadio David Cordon Hichos fue dirigido por el árbitro Orlando Alvarado.

Por la próxima fecha, Guastatoya visitará a Antigua GFC. Por otro lado, Cobán I. recibirá a Malacateco.

El local está en el quinto puesto con 12 puntos, mientras que el visitante llegó a 14 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Guastatoya

45′ 2T – Salieron Ariel Lon por Uzias Hernández y Diego Chen por Javier Estrada

65′ 2T – Salió Kevin Fernández por José Almanza

77′ 2T – Salió Nelson García por Herberth Morales

88′ 2T – Salieron Keyshwen Arboine por Marlon Sequén y Víctor Armas por Samuel Garrido

Amonestados en Guastatoya:

y 13′ 1T Emanuel Yori

Expulsado en Guastatoya:

47′ 1T Emanuel Yori (Roja por doble amarilla)

Cambios en Cobán Imperial

25′ 1T – Salió Oscar Mejía por Juan Carlos Winter

58′ 2T – Salieron Janderson Pereira por Anthony López y Bryan Lemus por Yonathan Morán

68′ 2T – Salió Uri Amaral por Carlos Monges

Amonestados en Cobán Imperial:

13′ 1T Eduardo Soto, 31′ 1T Marcos Acosta, 46′ 1T Uri Amaral, 16′ 2T Anthony López y 39′ 2T Thales Moreira

Expulsado en Cobán Imperial: