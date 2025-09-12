Doblete de Vidal Paz en la goleada de Malacateco frente a Cobán Imperial

La figura del encuentro fue Vidal Paz. El volante de Malacateco se destacó frente a Cobán Imperial ya que convirtió 2 goles y pateó 2 veces al arco.
Brayan Morales también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Malacateco fue importante debido a que convirtió 1 gol.
El entrenador de Malacateco, Roberto Montoya, dispuso en campo una formación 3-5-2 con Miguel Jiménez en el arco; Marlon Chun, Víctor Torres y Brayan Morales en la línea defensiva; Andy Soto, Kevin Ramírez, Frank De León, Kenneth Cerdas y Vidal Paz en el medio; y Ángel López y José Ortiz en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Sebastián Bini se plantaron con una estrategia 5-4-1 con Tomás Casas bajo los tres palos; Edwin Rivas, Carlos Alberto Winter, Thales Moreira, Luis De León y Eduardo Soto en defensa; Steven Paredes, Byron Leal, Yeltsin Álvarez y Anthony López en la mitad de cancha; y Janderson Pereira en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Bryan López Castellanos.
Malacateco visitará a Comunicaciones en la próxima jornada, mientras que Cobán I. recibirá a Xelajú en el estadio Estadio Verapaz Jose Angel Rossi.
El local está en el octavo puesto con 10 puntos, mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo.
Cambios en Malacateco
- 70′ 2T – Salieron Vidal Paz por Ditter Lang, Yeltsin Álvarez por Oscar Mejía, Frank De León por Franklin Quinteros y José Ortiz por José Franco
- 81′ 2T – Salieron Kenneth Cerdas por Joshua Trigueño y Ángel López por Byron Angulo
Cambios en Cobán Imperial
- 37′ 1T – Salió Edwin Rivas por Matías Rotondi
- 69′ 2T – Salió Byron Leal por Marco Rivas
- 75′ 2T – Salió Anthony López por Javier Estrada
- 76′ 2T – Salió Janderson Pereira por Yonathan Morán
Amonestados en Cobán Imperial:
- 35′ 1T Carlos Alberto Winter, 14′ 2T Thales Moreira, 28′ 2T Steven Paredes y 36′ 2T Oscar Mejía