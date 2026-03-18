Dylan Flores marca un doblete en la victoria 3-1 de Marquense ante Cobán Imperial

Marquense, con dos tantos de Dylan Flores, le ganó por 3 a 1 a Cobán I. el partido correspondiente a la fecha 14 del Clausura. Dylan Flores dejó una muestra de su olfato goleador asegurándose dos anotaciones de jugada, durante el minuto 37 del primer tiempo y el minuto 3 de la segunda etapa, en tanto que Marco Rodas aportó al marcador con un disparo (8′ 1T). Aunque Steven Paredes logró vencer la portería rival con un remate (12′ 1T), su gol no bastó para alterar el resultado final.

El mejor jugador del partido fue Dylan Flores. El centrocampista de Marquense marcó 2 goles y buscó 2 veces el arco contrario.

Marco Rodas se destacó por su sólida defensa. El defensa de Marquense tuvo un buen nivel al marcar 1 gol.

El técnico de Marquense, Omar Arellano Nuño, propuso una formación 4-4-2 con Javier Colli en el arco; Oscar Linton, Fernando Fuentes, Elías Vásquez y Marco Rodas en la línea defensiva; Dylan Flores, Josué Cano, Andy Ruiz y Miguel Escobar en el medio; y David Chuc y Diego Casas en el ataque.

Por su parte, el equipo de Martín García salió a la cancha con un esquema 3-4-3 con Tomás Casas bajo los tres palos; Carlos Flores, Luis De León y Eduardo Soto en defensa; Diego Chen, Selvin Tení, Marco Rivas y Steven Paredes en la mitad de cancha; y Julio Fajardo, Carlos Monges y Juan Carlos Winter en la delantera.

Orlando Alvarado fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Marquesa de la Ensenada.

El próximo partido de Marquense en el campeonato será como visitante ante Antigua GFC, mientras que Cobán I. recibirá a Mixco.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 18 puntos y se ubica en el sexto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 25 unidades y está puntero.

Cambios en Marquense

64′ 2T – Salió Josué Cano por José Joj

70′ 2T – Salió Dylan Flores por Marvin Ceballos

87′ 2T – Salió Miguel Escobar por Renato Mencía

Amonestados en Marquense:

7′ 2T David Chuc (Conducta antideportiva) y 39′ 2T Omar Arellano Nuño (Conducta antideportiva)

Cambios en Cobán Imperial