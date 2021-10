Ecuatoriano Juan Anangonó se sacude la mala racha y, junto con Andrés Lezcano, le dan la victoria a Comunicaciones sobre Xelajú MC

El ecuatoriano Juan Anangonó no anotaba en el torneo Apertura 2021 desde la fecha tres. El inicio del campeonato había sido prometedor porque marcó un gol en respectivamente ante Sololá (0-4), la Nueva Concepción (2-0) y contra Achuapa (1-3). Luego de eso se secó la mecha hasta este partido reprogramado de la jornada 11.

Los albos le ganaron a Xelajú 2-1 con tantos de Andrés Lezcano y Juan Anangonó. El gol del ecuatoriano llegó de un testarazo después de una jugada individual muy buena de Óscar Santis que desbordó por donde sabe, por la banda derecha.

Santis sacó un centro perfecto al que Anangonó alcanzó para pegarle con la cabeza y poner el 2-0 hasta ese momento. Corría el minuto 54. Fue un gol de golpe a la moral chiva y un tanto para que el ecuatoriano se “hiciera una limpia” a un costado de la portería de Rafael García.

Allí sin más, el jugador extranjero se deslizó los brazos desde los hombres hasta los pies como señal de que estaba sacando las malas vibras que lo mantuvieron alejado de las redes rivales.

Y no era para menos. Tenía ocho jornadas de no marcar en el futbol nacional. Con este tanto sumó su cuarto del torneo y le da un respiro para lo que viene no solo en la Liga Nacional sino en la Concacaf ante Saprissa.

En el primer tiempo, en el 41′, el costarricense Andrés Lezcano había abierto el marcador después de recibir un centro del cubano Karel Espino. La defensa chiva volvió a fallar en la marca y el tico aprovechó la perfección del pase para marcar de cabeza.

Con este resultado los cremas volvieron a la victoria después de haber caído ante Santa Lucía, 2-0; Iztapa, 1-0 y empatado con Sololá 1-1. Los blancos se mantienen en la tercera posición con 23 puntos.

Mientras que Xelajú suma cuatro juegos sin conocer la victoria. Perdió contra Nueva Concepción 2-0, empató ante Achuapa 1-1 y Cobán Imperial 1-1 antes de caer ante Comunicaciones 2-1. Están en la cuarta posición con 19 puntos.

El próximo rival de Xela es el sábado 9 de octubre a las 20 horas en el estadio Mario Camposeco ante Antigua GFC y los cremas lo harán ante la Nueva Concepción en el estadio José Luis Ibarra el 10 de octubre a las 12 horas.