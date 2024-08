Ante todo pronóstico, el Inter Miami de Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets ha quedado eliminado de la Leagues Cup 2024, y no podrá conseguir el tan ansiado bicampeonato.

El vigente campeón del torneo quedó fuera del certamen tras sufrir una dura derrota ante el Columbus Crew del arquero guatemalteco Nicholas Hagen, que disputó los 90 minutos de los octavos de final.

La ausencia de su capitán, el astro argentino Leo Messi, le pesó enormemente a las "Garzas", que no lograron mantener una ventaja de dos goles; ya que el conjunto de Ohio culminaría la remontada por 3-2 en tan solo 13 minutos.

Un nuevo equipo levantará por primera vez la Leagues Cup, debido a que los únicos tres campeones en la historia del torneo, el Cruz Azul, el Club León y el Inter Miami, ya se encuentran descalificados.

Tras haber eliminado al vigente campeón del torneo, el Columbus Crew se ha posicionado en los cuartos de final como uno de los equipos favoritos a levantar el trofeo internacional.

Su siguiente prueba será el New York City FC el próximo sábado 17 de agosto a las 16 horas de Guatemala, y el partido se llevará a cabo en el Lower Field de Ohio, la casa de de la "Pandilla dorada".

Lea más: Antigua le remonta a Independiente y mantiene el invicto en la Copa Centroamericana 2024

Se espera que el entrenador francés Wilfried Nancy continúe utilizando a Nicholas Hagen en su alineación titular, luego de haberlo elegido en cuatro de los últimos cinco partidos del Columbus.

"Hola a todos, gracias por su presencia, no saben lo que se les agradece, los necesitamos aquí el sábado. ¡Vamos Crew!", fueron las palabras del seleccionado nacional al término del encuentro contra el Inter Miami, que busca levantar su primer título en el extranjero.

What. A. Night. 🤩



Let’s pack this place on Saturday 💪 pic.twitter.com/O1AoB8vYix