Guatemala y Costa Rica no pasaron del empate sin goles en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, por el desarrollo del partido Guatemala debió salir vencedor, pero ambos equipos fallaron ocasiones claras.

Las reacciones del partido fueron variadas, Luis Fernando Tena salió poco satisfecho por el empate, sin embargo uno de los jugadores más destacados, tanto del partido como del combinado nacional en el extranjero sacó valor de la igualdad.

Nicolás Samayoa, que milita en el futbol rumano, en el Politehnica Iasi desde agosto del 2023 quiso enfatizar que la "Bicolor" tuvo una superioridad frente al combinado costarricense en los 90 minutos.

"Uno cree que merece más pero el futbol no es de merecer, es de hacer los goles; pero yo me voy contento, porque yo vi a un equipo que se enfrentó a Costa Rica, un rival de gran nivel y creo que hoy fuimos mejores", comentó con respecto al partido.

Samayoa concretó el encuentro con 5 despejes, ganando 5/5 duelos aéreos y en duelos en el suelo ganó 3/4; uno de los jugadores más destacados e incluso junto a José Pinto.

Ambos jugadores fueron reconocidos por Claudio Vivas, técnico de Costa Rica diciendo que intentaron ganar duelos 1 vs 1 pero: "Los defensores de Guatemala lo hicieron de muy buena manera".

Luego de no haber disputado el primer encuentro Samayoa no se mostró enfadado, ni incomodado: "Cuando me toca sumar desde afuera por decisión técnica también aportaré, no hay ningún problema, esto es una selección y creo que los 25 (convocados) pueden jugar" dijo.