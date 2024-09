La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) es el ente que se encarga de organizar el deporte rey en la región y como parte de sus atribuciones también lleva a cabo torneos para llevar a cabo clasificaciones a eventos como la Copa Mundial de la Fifa.

Hace algunos años la Concacaf tomó la decisión de crear la Liga de Naciones, un torneo cuya concepción se basó en la necesidad de tener un calendario regular de competencia para que las selecciones nacionales de la región fueran capaces de disputar partidos que ayudaran con su desarrollo.

Todos estos enfrentamientos se dan en las distitnas ventanas de partidos internacionales que la Fifa determine.

El formato de competencia está basado en tres ligas en donde las 41 selecciones participantes son divididas según su nivel.

Luego de una fase de grupos se jugará una fase eliminatoria y más adelante una Final Four de donde se coronará un campeón.

Actualmente se está disputando la cuarta edición del certamen y en las tres anteriores Estados Unidos se ha coronado en todas ellas. Además, el torneo servirá como clasificatorio para la Copa Oro 2025.

La Liga A es la de mayor nivel está compuesta por las 16 mejores selecciones. Las cuatro ubicadas en los puestos más altos del ranking están clasificadas directo a cuartos de final mientras que las 12 restantes están divididas en dos grupos de seis equipos.

Cada equipo juega un total de cuatro partidos en un formato de liga con sistema suizo.

Esta consta con 16 selecciones divididas en cuatro grupos de cuatro equipos.

Acá cada selección se enfrenta a las otras de su grupo dos veces para jugar un total de seis partidos.

Esta consta de nueve equipos que están divididos en tres grupos de tres. Cada selección juega cuatro partidos en un formato de todos contra todos.

Los peores equipos de las Ligas A y B descenderán y los ganadores de las Ligas B y C, así como el mejor segundo puesto de la Liga C ascenderán.

