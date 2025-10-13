Fútbol Nacional

El Salvador vs. Guatemala: 25 años del último duelo eliminatorio en el Cuscatlán; resultado y quiénes jugaron

Un cuarto de siglo después, la Selección de Guatemala regresa al estadio Cuscatlán en busca de una revancha ante El Salvador en la eliminatoria mundialista.

Hace 25 años, El Salvador y Guatemala empataron a un gol en el estadio Cuscatlán, por la eliminatoria mundialista a la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002. (Foto Prensa Libre: Cortesía ElSalvador.com

El futbol centroamericano volverá a vivir una de sus rivalidades más intensas cuando El Salvador y Guatemala se enfrenten este martes 14 de octubre del 2025 nuevamente en una eliminatoria mundialista.

Han pasado 25 años desde aquel último choque en el estadio Cuscatlán, un duelo que aún vive en la memoria de los aficionados por su dramatismo, tensión y sabor a revancha.

El 7 de mayo del 2000, el Cuscatlán fue escenario de un vibrante empate 1-1 entre salvadoreños y guatemaltecos, válido por la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002.

La Bicolor llegaba con sed de revancha, luego de haber caído semanas antes, el 2 de abril, en el entonces estadio Mateo Flores —hoy Doroteo Guamuch Flores— por 1-0, con gol del incombustible Raúl Ignacio Díaz Arce.

En aquel duelo de vuelta en San Salvador, Guatemala tomó la delantera al minuto 20, cuando Juan Carlos Plata aprovechó un centro preciso de Everaldo Valencia y, con su olfato goleador, puso el 0-1. Sin embargo, la alegría visitante fue efímera. Al minuto 44, el propio Díaz Arce volvió a convertirse en verdugo de los chapines, al conectar de cabeza un centro que dejó sin opciones al guardameta Édgar “el Gato” Estrada.

El ambiente fue electrizante: el Cuscatlán, completamente lleno, vibró con cada jugada. Fue un partido de emociones intensas, de lucha en cada metro del campo, pero al final ninguna de las dos selecciones logró avanzar a la ronda final de aquella eliminatoria.

Hoy, un cuarto de siglo después, la historia parece querer repetirse.

En esta fase rumbo al Mundial del 2026, El Salvador volvió a ganar de visita en Guatemala —esta vez en el estadio Cementos Progreso— también por 1-0, repitiendo el marcador del 2000.

Con ese antecedente, Guatemala buscará romper el hechizo, sacudirse los fantasmas del pasado y evitar otro tropiezo ante su vecino y eterno rival. La consigna es clara para la Bicolor: ganar o quedar fuera.

El Cuscatlán, testigo de tantas batallas, se prepara nuevamente para una noche de emociones, historia y orgullo centroamericano.

Alineaciones del último juego en el Cuscatlán

El Salvador

Misael Alfaro

José Rivera

Roberto Martínez

José Merino

Elmer Martínez

Adonay Martínez

Guillermo García

Jorge Rodríguez

Raúl Díaz Arce

Nelson Quintana

DT. Óscar Benítez

Guatemala