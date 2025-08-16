Empate a 2 entre Cobán Imperial y Achuapa

El partido disputado este sábado en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi y que enfrentó a Cobán I. y Achuapa finalizó con un empate a dos entre ambos contendientes.

Fue un encuentro con mucha acción y opciones para ambos equipos. Cobán Imperial estampó el 1 a 0 parcial, al minuto 24 del primer tiempo, con el gol de jugada de Steven Paredes. Agustín Maziero primero (8′ 2T) y Alexis Matta luego (20′ 2T) pusieron en ventaja parcial a Achuapa con un remate desde los doce pasos y con un remate, respectivamente. El 2 a 2 final fue posible gracias a Blady Aldana (22′ 2T), después de un cabezazo que terminó con el balón en el fondo de la valla rival.

Steven Paredes tuvo una gran actuación. El atacante de Cobán Imperial brilló al convertir 1 gol.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Agustín Maziero. El atacante de Achuapa brilló al convertir 1 gol.

El DT de Cobán I., José Luis Trejo, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Víctor Ayala en el arco; Luis De León, Thales Moreira, Blady Aldana y Eduardo Soto en la línea defensiva; Marco Rivas, Byron Leal y Janderson Pereira en el medio; y Steven Paredes, Uri Amaral y Yeltsin Álvarez en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Martín García salió con una disposición táctica 4-5-1 con Ederson Cabezas bajo los tres palos; Randall Corado, José Corado, Carlos Castrillo y Kevin Castillo en defensa; Yeison Carabali, Denilson Bol, Carlos Santos, Isaías de León y Alexis Matta en la mitad de cancha; y John Kleber en la delantera.

Mario Escobar Toca fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Cobán I. enfrentará de visitante a Aurora FC, mientras que Achuapa jugará de local frente a Comunicaciones.

De esta manera el local está en el noveno puesto en el campeonato con 4 puntos, mientras que la visita, con 6, queda en el quinto lugar.

Cambios en Cobán Imperial

57′ 2T – Salió Uri Amaral por Juan Carlos Winter

71′ 2T – Salió Yeltsin Álvarez por Ronald Acuña

Amonestado en Cobán Imperial:

38′ 1T Marco Rivas

Cambios en Achuapa