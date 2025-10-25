Empate a uno entre Antigua GFC y Aurora FC

Antigua GFC y Aurora FC no se sacaron diferencias en su encuentro por la fecha 16, celebrado este sábado en el estadio Pensativo.

El primer tiempo comenzó de forma positiva para Antigua GFC, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador con Dewinder Bradley al minuto 12. Aurora FC puso la igualdad a través de un gol de José Luis Vivas en el minuto 22 de la segunda mitad.

La figura del encuentro fue José Luis Vivas. El volante de Aurora FC se destacó frente a Antigua GFC ya que convirtió 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Pensativo fue Dewinder Bradley. El delantero de Antigua GFC convirtió 1 gol.

El entrenador de Antigua GFC, Mauricio Tapia, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Luis Morán en el arco; José Ardón, Juan Osorio, Enzo Fernández y Diego Santis en la línea defensiva; Óscar Castellanos, José Rosales, Oscar Santis y Robinson Flores en el medio; y Dewinder Bradley y Juan Francisco Apaolaza en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Saúl Phillip se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, Jafet Soriano, Jairo Soriano y Klisman García en defensa; Allan García, Nicolas Lovato, Pablo Mingorance y José Luis Vivas en la mitad de cancha; y Juan Monterroso y Alejandro Galindo en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Bryan López Castellanos.

Antigua GFC visitará a Mixco en la próxima jornada, mientras que Aurora FC visitará a Cobán Imperial en el estadio Estadio Verapaz Jose Angel Rossi.

El local está en el tercer puesto con 30 puntos, mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Antigua GFC

32′ 1T – Salió Juan Francisco Apaolaza por Juan Carbonell

69′ 2T – Salió Dewinder Bradley por Jostin Daly

70′ 2T – Salió Robinson Flores por Kevin Macareño

84′ 2T – Salieron Óscar Castellanos por Milton Maciel y José Rosales por Jimmy Ruiz

Amonestados en Antigua GFC:

35′ 2T José Rosales y 42′ 2T Juan Osorio

Expulsado en Antigua GFC:

27′ 1T Diego Santis (Roja directa)

Cambios en Aurora FC

45′ 2T – Salieron Klisman García por Eddie Ibargüen, Jafet Soriano por Daniel Baján y Carlos Monterroso por Diego Ruiz

65′ 2T – Salió Nicolas Lovato por Jorge Ticurú

Amonestados en Aurora FC: