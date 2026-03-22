Empate a uno entre Malacateco y Aurora FC

Malacateco y Aurora FC no se sacaron diferencias en su encuentro por la fecha 15, celebrado este domingo en el Estadio Santa Lucía.

Malacateco comenzó abajo en el marcador con un gol convertido por Alex Díaz al minuto 30 del primer tiempo, pero luego pudo igualar el encuentro a través de Andy Soto en el minuto 30 de la segunda etapa.

La figura del encuentro fue Andy Soto. El volante de Malacateco se destacó frente a Aurora FC ya que convirtió 1 gol.

Alex Díaz también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Aurora FC fue importante debido a que convirtió 1 gol.

El entrenador de Malacateco, Mínor Díaz, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Miguel Jiménez en el arco; Dilan Palencia, Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres y Andru Morales en la línea defensiva; Andy Soto, José Ochoa, Frank De León y Ángel López en el medio; y Byron Angulo y Luis Martínez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Saúl Phillip se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jafet Soriano y Alex Díaz en defensa; Jorge Ticurú, José Luis Vivas, Lenin González, Nicolas Lovato y Daniel Baján en la mitad de cancha; y Gabriel Grajeda en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Diego Ojer González.

Malacateco visitará a Municipal en la próxima jornada, mientras que Aurora FC recibirá a Achuapa en el estadio Municipal Guillermo Slowing.

El local está en el décimo segundo puesto con 13 puntos, mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo.

Cambios en Malacateco

45′ 2T – Salieron Byron Angulo por Joshua Trigueño y José Ochoa por Nelson Andrade

70′ 2T – Salió Dilan Palencia por Matías Roskopf

72′ 2T – Salió Frank De León por Franklin Quinteros

83′ 2T – Salió Joshua Trigueño por Roberto Meneses

Amonestados en Malacateco:

43′ 1T Carlos Pérez Ochoa y 11′ 2T Joshua Trigueño

Cambios en Aurora FC

26′ 1T – Salió José Luis Vivas por Paulo Motta

Amonestados en Aurora FC: