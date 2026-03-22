Empate a uno entre Malacateco y Aurora FC

Malacateco comenzó abajo en el marcador con un gol convertido por Alex Díaz al minuto 30 del primer tiempo, pero luego pudo igualar el encuentro a través de Andy Soto en el minuto 30 de la segunda etapa.
La figura del encuentro fue Andy Soto. El volante de Malacateco se destacó frente a Aurora FC ya que convirtió 1 gol.
Alex Díaz también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Aurora FC fue importante debido a que convirtió 1 gol.
El entrenador de Malacateco, Mínor Díaz, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Miguel Jiménez en el arco; Dilan Palencia, Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres y Andru Morales en la línea defensiva; Andy Soto, José Ochoa, Frank De León y Ángel López en el medio; y Byron Angulo y Luis Martínez en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Saúl Phillip se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jafet Soriano y Alex Díaz en defensa; Jorge Ticurú, José Luis Vivas, Lenin González, Nicolas Lovato y Daniel Baján en la mitad de cancha; y Gabriel Grajeda en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Diego Ojer González.
Malacateco visitará a Municipal en la próxima jornada, mientras que Aurora FC recibirá a Achuapa en el estadio Municipal Guillermo Slowing.
El local está en el décimo segundo puesto con 13 puntos, mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo.
Cambios en Malacateco
- 45′ 2T – Salieron Byron Angulo por Joshua Trigueño y José Ochoa por Nelson Andrade
- 70′ 2T – Salió Dilan Palencia por Matías Roskopf
- 72′ 2T – Salió Frank De León por Franklin Quinteros
- 83′ 2T – Salió Joshua Trigueño por Roberto Meneses
Amonestados en Malacateco:
- 43′ 1T Carlos Pérez Ochoa y 11′ 2T Joshua Trigueño
Cambios en Aurora FC
- 26′ 1T – Salió José Luis Vivas por Paulo Motta
Amonestados en Aurora FC:
- 13′ 2T Liborio Sánchez, 14′ 2T Jafet Soriano y 18′ 2T Gabriel Grajeda