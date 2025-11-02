Empate a uno entre Xelajú y Municipal

Xelajú y Municipal no se sacaron diferencias en su encuentro por la fecha 17, celebrado este domingo en el estadio Mario Camposeco.

El primer tiempo comenzó de forma positiva para Xelajú, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador con Steven Cárdenas al minuto 20. Municipal puso la igualdad a través de un gol de José Martínez en el minuto 19 de la segunda mitad.

La figura del encuentro fue José Martínez. El delantero de Municipal convirtió 1 gol.

También fue clave en el estadio Mario Camposeco, Steven Cárdenas. El volante de Xelajú se destacó frente a Municipal ya que convirtió 1 gol.

El entrenador de Xelajú, Amarini Villatoro, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Rubén Silva en el arco; Javier González, Manuel Romero, Kevin Ruíz y Widvin Tebalan en la línea defensiva; Derrikson Quirós, Maynor de León, Yilton Díaz, Steven Cárdenas y Claudio de Oliveira en el medio; y Pedro Báez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Mario Acevedo se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Braulio Linares bajo los tres palos; Cristian Jiménez, Aubrey David, José Mena y Darwin Torres en defensa; Rudy Barrientos, Yunior Pérez, Cristian Hernández, John Méndez y Yasnier Matos en la mitad de cancha; y José Martínez en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Sergio Reyna Möller.

Xelajú visitará a Marquense en la próxima jornada, mientras que Municipal recibirá a Mictlán en el estadio Manuel Felipe Carrera.

El local está en el quinto puesto con 22 puntos, mientras que el visitante llegó a 34 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Xelajú

45′ 2T – Salió Rubén Silva por Nery Lobos

57′ 2T – Salió Maynor de León por Juan Cardona

69′ 2T – Salieron Yilton Díaz por Jorge Aparicio y Steven Cárdenas por Freddy Góndola

70′ 2T – Salió Claudio de Oliveira por Elmer Cardoza

Expulsado en Xelajú:

21′ 2T Juan Cardona (Roja directa)

Cambios en Municipal

60′ 2T – Salió Yasnier Matos por César Archila

80′ 2T – Salieron John Méndez por Jefry Bantes y Cristian Hernández por Yorman Baltazar

Amonestados en Municipal: