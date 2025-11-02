Empate a uno entre Xelajú y Municipal

El primer tiempo comenzó de forma positiva para Xelajú, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador con Steven Cárdenas al minuto 20. Municipal puso la igualdad a través de un gol de José Martínez en el minuto 19 de la segunda mitad.
La figura del encuentro fue José Martínez. El delantero de Municipal convirtió 1 gol.
También fue clave en el estadio Mario Camposeco, Steven Cárdenas. El volante de Xelajú se destacó frente a Municipal ya que convirtió 1 gol.
El entrenador de Xelajú, Amarini Villatoro, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Rubén Silva en el arco; Javier González, Manuel Romero, Kevin Ruíz y Widvin Tebalan en la línea defensiva; Derrikson Quirós, Maynor de León, Yilton Díaz, Steven Cárdenas y Claudio de Oliveira en el medio; y Pedro Báez en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Mario Acevedo se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Braulio Linares bajo los tres palos; Cristian Jiménez, Aubrey David, José Mena y Darwin Torres en defensa; Rudy Barrientos, Yunior Pérez, Cristian Hernández, John Méndez y Yasnier Matos en la mitad de cancha; y José Martínez en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Sergio Reyna Möller.
Xelajú visitará a Marquense en la próxima jornada, mientras que Municipal recibirá a Mictlán en el estadio Manuel Felipe Carrera.
El local está en el quinto puesto con 22 puntos, mientras que el visitante llegó a 34 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo.
Cambios en Xelajú
- 45′ 2T – Salió Rubén Silva por Nery Lobos
- 57′ 2T – Salió Maynor de León por Juan Cardona
- 69′ 2T – Salieron Yilton Díaz por Jorge Aparicio y Steven Cárdenas por Freddy Góndola
- 70′ 2T – Salió Claudio de Oliveira por Elmer Cardoza
Expulsado en Xelajú:
- 21′ 2T Juan Cardona (Roja directa)
Cambios en Municipal
- 60′ 2T – Salió Yasnier Matos por César Archila
- 80′ 2T – Salieron John Méndez por Jefry Bantes y Cristian Hernández por Yorman Baltazar
Amonestados en Municipal:
- 28′ 1T Yasnier Matos, 2′ 2T Cristian Hernández y 44′ 2T Darwin Torres