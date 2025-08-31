Empate agónico de Cobán Imperial ante Antigua GFC con un decisivo gol de Janderson Pereira

En el encuentro correspondiente a la fecha 7 del Apertura, Cobán I. y Antigua GFC empataron 2 a 2.

Antigua GFC tomó la delantera apenas en el minuto 12 del primer tiempo, gracias a un disparo de Milton Maciel que encontró las redes, marcando el 1-0 a su favor. Más tarde, a los 19′ de la misma parte, Juan Francisco Apaolaza amplió la ventaja con un remate de cabeza. Sin embargo, Cobán Imperial no se rindió y buscó reducir la diferencia. Durante el minuto 15 de la segunda mitad, Uri Amaral marcó para su equipo un gol de penal. Luego, Janderson Pereira igualó el tanteador con un disparo ejecutado en el minuto 46 de la misma etapa.

Janderson Pereira se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Cobán Imperial mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Juan Francisco Apaolaza se destacó también en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi. El atacante de Antigua GFC anotó 1 gol.

El técnico de Cobán I., Sebastián Bini, propuso una formación 4-3-3 con Javier Romero en el arco; Luis De León, Thales Moreira, Carlos Alberto Winter y Eduardo Soto en la línea defensiva; Marco Rivas, Anthony López y Byron Leal en el medio; y Janderson Pereira, Matías Rotondi y Yeltsin Álvarez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Mauricio Tapia salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Luis Morán bajo los tres palos; Diego Santis, Guillermo Carbonell, Juan Osorio y Enzo Fernández en defensa; Gerson Chávez, Milton Maciel y Brandon De León en la mitad de cancha; y Robinson Flores, Juan Francisco Apaolaza y José Espinoza en la delantera.

El árbitro Julio Luna fue el encargado de supervisar el juego en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi.

En la siguiente fecha Cobán I. se enfrentará de local ante Comunicaciones, mientras que Antigua GFC jugará de local frente a Guastatoya.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 6 puntos y se ubica en el décimo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 13 unidades y está en el tercer lugar en el torneo.

Cambios en Cobán Imperial

45′ 2T – Salieron Marco Rivas por Steven Paredes y Matías Rotondi por Uri Amaral

73′ 2T – Salió Yeltsin Álvarez por Juan Carlos Winter

83′ 2T – Salió Eduardo Soto por Edwin Rivas

Amonestado en Cobán Imperial:

45′ 2T Edwin Rivas

Expulsado en Cobán Imperial:

49′ 2T Ángel Pereira (Roja directa)

Cambios en Antigua GFC

61′ 2T – Salieron José Espinoza por Jostin Daly y Juan Francisco Apaolaza por Dewinder Bradley

66′ 2T – Salió Milton Maciel por Kevin Grijalva

86′ 2T – Salió Robinson Flores por Kevin Macareño

Amonestados en Antigua GFC:

14′ 1T Brandon De León, 37′ 1T Gerson Chávez y 3′ 2T Milton Maciel

Expulsado en Antigua GFC: