Empate agónico de Xelajú ante Guastatoya con un decisivo gol de Manuel Romero

Xelajú y Guastatoya igualaron 1-1 en el duelo correspondiente a la fecha 16 del Clausura, en el estadio Mario Camposeco.

En el minuto 6 del primer tiempo, Joshua Ubico permitió que Guastatoya se adelantara en el marcador, pero Xelajú empató el encuentro al minuto 43 mediante un gol de Manuel Romero en la segunda etapa.

Manuel Romero se alzó como el jugador más destacado del partido. El defensor de Xelajú fue importante por convertir 1 gol.

Joshua Ubico fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Guastatoya marcó 1 gol.

El técnico de Xelajú, Roberto Hernández, propuso una formación 4-3-3 con Nery Lobos en el arco; Kevin Ruíz, Raúl Calderón, Manuel Romero y Widvin Tebalan en la línea defensiva; Yair Jaén, Juan Cardona y Ricardo Marquez en el medio; y Harim Quezada, Derrikson Quirós y Steven Cárdenas en el ataque.

Por su parte, el equipo de Pablo Centrone salió a la cancha con un esquema 3-5-2 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Emanuel Yori, José Almanza y Víctor Armas en defensa; Keyshwen Arboine, Carlos Alvarado, Marlon Sequén, Joshua Ubico y Nelson García en la mitad de cancha; y Víctor Ávalos y Denilson Sánchez en la delantera.

El árbitro Sergio Reyna Möller fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Mario Camposeco.

En la siguiente fecha Xelajú se enfrentará de visitante ante Marquense, mientras que Guastatoya jugará de visitante frente a Malacateco.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 27 puntos y se ubica en la cima de la tabla. Por su parte, el equipo visitante se queda en 21 unidades y está en el sexto lugar en el torneo.

Cambios en Xelajú

45′ 2T – Salieron Kevin Ruíz por Joffre Escobar, Juan Cardona por Elmer Cardoza y Harim Quezada por Javier González

64′ 2T – Salió Widvin Tebalan por Claudio de Oliveira

74′ 2T – Salió Yair Jaén por Yilton Díaz

Amonestado en Xelajú:

25′ 1T Kevin Ruíz

Cambios en Guastatoya

63′ 2T – Salió Víctor Armas por Samuel Garrido

67′ 2T – Salieron Nelson García por Ariel Lon y Marlon Sequén por Yordin Hernández

68′ 2T – Salió Víctor Ávalos por Santiago Gómez

75′ 2T – Salió Denilson Sánchez por Yordi Aguilar

Amonestados en Guastatoya: