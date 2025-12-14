En el partido de ida, Achuapa y Municipal empataron con un marcador 1 a 1

Achuapa y Municipal empataron 1-1 en su duelo correspondiente a la llave 1 del Apertura.

El marcador se abrió para Municipal con un gol de Rudy Muñoz en el minuto 6 de la primera mitad. Fue Agustín Maziero quien igualó para Achuapa en el minuto 40 de la misma etapa.

El desempeño Agustín Maziero lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Achuapa mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Rudy Muñoz también jugó un buen partido. El volante de Municipal metió 1 gol.

El estratega de Achuapa, Álvaro García, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Ederson Cabezas en el arco; Randall Corado, Dayron Suazo, Carlos Castrillo y Isaías de León en la línea defensiva; Vitor Alves, Yeison Carabali, Carlos Santos y Denilson Bol en el medio; y Erick Sánchez y Agustín Maziero en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Mario Acevedo salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Braulio Linares bajo los tres palos; José Morales, Nicolás Samayoa, Darwin Torres y Aubrey David en defensa; Jonathan Franco, Yunior Pérez, John Méndez, Cristian Hernández y Rudy Muñoz en la mitad de cancha; y José Martínez en la delantera.

Al terminar empatados en el primer partido de la semifinal, Achuapa y Municipal dejan abierta la llave y una gran expectativa para el próximo enfrentamiento. Los equipos volverán a verse las caras para definir al finalista el jueves 18 de diciembre en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Cambios en Achuapa

33′ 1T – Salió Yeison Carabali por Kevin Tiul

45′ 2T – Salieron Agustín Maziero por Edgar Macal y José Morales por César Calderón

68′ 2T – Salió Denilson Bol por Nicolás Ankia

72′ 2T – Salió Vitor Alves por Cristian González

Amonestados en Achuapa:

21′ 1T Isaías de León (Conducta antideportiva), 44′ 2T Dayron Suazo y 49′ 2T Edgar Macal (Conducta antideportiva)

Cambios en Municipal

65′ 2T – Salió John Méndez por Pedro Altán

76′ 2T – Salieron Cristian Hernández por Jefry Bantes y José Martínez por Eddie Hernández

89′ 2T – Salió Rudy Muñoz por Yasnier Matos

Amonestados en Municipal: