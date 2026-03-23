EN VIVO: 0-0: Antigua GFC y su duelo por la fecha 15 del Clausura

Tarjetas Amarillas:

Antigua GFC (1)

VS

Marquense (0)

La previa del encuentro entre

Antigua GFC

y

Marquense

por

Clausura 2026 :



Así llegan Antigua GFC y Marquense

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Antigua GFC venció 1-0 a Comunicaciones en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y 3 terminaron en empate. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura

Marquense venció en casa a Cobán Imperial por 3 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 5 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 18 puntos (4 PG – 6 PE – 4 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (5 PG – 3 PE – 6 PP).

El árbitro Mario Escobar Toca fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Pensativo.

Formación de Antigua GFC hoy

El entrenador Mauricio Tapia dispuso una formación 4-4-2 con Estuardo Sicán defendiendo el arco; Juan Carbonell, Enzo Fernández, Alexander Robinson y Kevin Grijalva como zagueros; Jimmy Ruiz, Brandon De León, Enrique Camargo y Brayam Castañeda en el centro del campo; con Andris Herrera y Agustín Maziero como atacantes.

Formación de Marquense hoy

Por su parte, Omar Arellano Nuño salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Javier Colli; Oscar Linton, Fernando Fuentes, Marco Rodas, Elías Vásquez como defensores; Dylan Flores, Renato Mencía, Josué Cano, Andy Ruiz y Miguel Escobar como centrocampistas; y David Chuc como delantero.