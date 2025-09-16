EN VIVO: Cobán Imperial se impone ante Xelajú

Cobán I., que empezó perdiendo, ahora gana 2 a 1 a Xelajú. El gol de Oscar Mejía fue en el minuto 68.

Las estadísticas del encuentro entre Cobán Imperial y Xelajú del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Cobán Imperial (3)

Xelajú (5)

Así llegan Cobán Imperial y Xelajú

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Malacateco. En 1 partido ha triunfado y ha empatado 3. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Xelajú igualó 2-2 el juego frente a Aurora FC. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 12 goles a favor y ha recibido 8 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 9 puntos (2 PG – 3 PE – 4 PP), mientras que la visita sumó 12 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (3 PG – 3 PE – 3 PP).

El árbitro Cristopher Corado fue el encargado de supervisar el juego en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi.

Formación de Cobán Imperial hoy

El entrenador Sebastián Bini dispuso una formación 4-4-2 con Tomás Casas defendiendo el arco; Luis De León, Thales Moreira, Carlos Alberto Winter y Eduardo Soto como zagueros; Steven Paredes, Marco Rivas, Byron Leal y Yeltsin Álvarez en el centro del campo; con Janderson Pereira y Juan Carlos Winter como atacantes.

Formación de Xelajú hoy

Por su parte, Amarini Villatoro salió a jugar con un esquema 4-4-2, con el arquero Rubén Silva; Raúl Calderón, Gerardo Gordillo, Marcelo Hernández, José Javier Longo como defensores; Yilton Díaz, Juan Cardona, Derrikson Quirós y Romario da Silva como centrocampistas; y Ángel Barrios y Steven Cárdenas como delanteros.