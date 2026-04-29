EN VIVO: Segundo tiempo en curso: Cobán Imperial sigue arriba 2-0 frente a Mixco

Cobán I. lleva la delantera del complemento con goles de Ángel Cabrera (10′ 1T) y Janderson Pereira (35′ 1T, de tiro libre).

Las estadísticas del encuentro entre Cobán Imperial y Mixco del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Cobán Imperial (2)

VS

Mixco (2)

(2) VS (2) Tarjetas Rojas:

Cobán Imperial (1)

VS

Mixco (0)

(1) VS (0) Tiros Libres:

Cobán Imperial (1)

VS

Mixco (0)

Por la llave 4 del Clausura se enfrentan hoy Cobán I. y Mixco, desde las 15:00 horas, en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi.

El árbitro Bryan López Castellanos fue el encargado de supervisar el juego en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi.

Formación de Cobán Imperial hoy

El entrenador Martín García dispuso una formación 4-4-2 con Tomás Casas defendiendo el arco; Luis De León, Marcos Acosta, Eduardo Soto y Carlos Flores como zagueros; Byron Leal, Javier Estrada, Ángel Cabrera y Steven Paredes en el centro del campo; con Janderson Pereira y Uri Amaral como atacantes.

Formación de Mixco hoy

Por su parte, Fabricio Benítez salió a jugar con un esquema 4-3-3, con el arquero Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Nixson Flores, Facundo González, Allen Yanes como defensores; Óscar González, Esnaydi Zúñiga y Christian Ojeda como centrocampistas; y Esteban Garcia, Kennedy Rocha y Nicolás Martínez como delanteros.