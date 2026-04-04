EN VIVO: Llegó el segundo para Antigua GFC y ahora supera 2-0 a Aurora FC

Las estadísticas del encuentro entre Aurora FC y Antigua GFC del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Aurora FC (2)

VS

Antigua GFC (1)

(2) VS (1) Tarjetas Rojas:

Aurora FC (0)

VS

Antigua GFC (1)

Así llegan Aurora FC y Antigua GFC

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

Aurora FC viene de empatar ante Cobán Imperial por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 6 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Antigua GFC viene de vencer a Mictlán en casa por 8 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 12 goles y 5 le han convertido.

El anfitrión está en el décimo puesto con 19 puntos (4 PG – 7 PE – 6 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (6 PG – 6 PE – 5 PP).

Wildomar Ramírez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Aurora FC hoy

Saúl Phillip se plantó con una alineación 4-4-2 con el arquero Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jairo Soriano y Jafet Soriano como defensores; Jorge Ticurú, Allan García, Pablo Mingorance y Eddie Ibargüen como centrocampistas; y Nicolas Lovato y Alex Díaz como delanteros.

Formación de Antigua GFC hoy

Por su parte, el entrenador Mauricio Tapia dispuso en campo una estrategia 4-5-1 con Luis Morán defendiendo el arco; Héctor Prillwitz, Juan Carbonell, José Ardón, Enzo Fernández como zagueros; Enrique Camargo, José Rosales, Óscar Castellanos, Oscar Santis y Diego Fernández en el centro del campo; y con Agustín Maziero como atacante.