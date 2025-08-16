EN VIVO: Cobán Imperial rescata el empate 2-2 ante Achuapa

Cobán I. venía de atrás y acaba de rescatar la igualdad con el gol de Blady Aldana, al minuto 67. El local empareja el partido frente a Achuapa y pone el marcador 2-2.

Las estadísticas del encuentro entre Cobán Imperial y Achuapa del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Cobán Imperial (1)

VS

Achuapa (0)

Así llegan Cobán Imperial y Achuapa

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial fue derrotado en el Marquesa de la Ensenada frente a Marquense por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 2. Le convirtieron 3 goles y tiene 1 a favor.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Aurora FC. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria e igualó 2 veces. Con 5 goles a favor, ha recibido 4 en contra.

El anfitrión está en el décimo puesto con 3 puntos (1 PG – 3 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (1 PG – 2 PE – 1 PP).

Mario Escobar Toca fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Cobán Imperial hoy

José Luis Trejo se plantó con una alineación 4-3-3 con el arquero Víctor Ayala; Luis De León, Thales Moreira, Blady Aldana y Eduardo Soto como defensores; Marco Rivas, Byron Leal y Janderson Pereira como centrocampistas; y Steven Paredes, Uri Amaral y Yeltsin Álvarez como delanteros.

Formación de Achuapa hoy

Por su parte, el entrenador Martín García dispuso en campo una estrategia 4-5-1 con Ederson Cabezas defendiendo el arco; Randall Corado, José Corado, Carlos Castrillo, Kevin Castillo como zagueros; Yeison Carabali, Denilson Bol, Carlos Santos, Isaías de León y Alexis Matta en el centro del campo; y con John Kleber como atacante.