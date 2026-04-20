EN VIVO: Termina el primer tiempo con empate en 0 entre Guastatoya y Comunicaciones

Se acaban los primeros 45 minutos en el Estadio La Asunción. El marcador parcial entre Guastatoya y Comunicaciones no registra goles.

Las estadísticas del encuentro entre Comunicaciones y Guastatoya del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Comunicaciones (1)

VS

Guastatoya (1)

Así llegan Comunicaciones y Guastatoya

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

Comunicaciones fue derrotado en el Manuel Felipe Carrera frente a Municipal por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 3 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

Guastatoya viene de vencer a Antigua GFC en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 8 goles y 4 le han convertido.

El anfitrión está en el sexto puesto con 32 puntos (10 PG – 2 PE – 8 PP), mientras que la visita acumula 28 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (7 PG – 7 PE – 6 PP).

Diego Ojer González fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Comunicaciones hoy

Marco Figueroa se plantó con una alineación 5-3-2 con el arquero Fredy Pérez; Erick González, José Pinto, Andy Contreras, Ernesto Monreal y Stheven Robles como defensores; Dairon Reyes, Karel Espino y Wilson Pineda como centrocampistas; y Omar Duarte y Janpol Morales como delanteros.

Formación de Guastatoya hoy

Por su parte, el entrenador Pablo Centrone dispuso en campo una estrategia 4-4-2 con Rubén Escobar defendiendo el arco; Víctor Armas, Emanuel Yori, José Almanza, Keyner Agustín como zagueros; Yordin Hernández, Joshua Ubico, Marlon Sequén y Ariel Lon en el centro del campo; y con Nelson García y Víctor Ávalos como atacantes.