EN VIVO: Malacateco cae goleado 4-1 por Marquense

En el minuto 80, José Ortiz logró abrir el arco de Marquense, pero Malacateco sigue perdiendo en el estadio Marquesa de la Ensenada por 4 a 1. El equipo anfitrión vence a la visita con los goles de Marvin Ceballos (26′ 1T), David Chuc (34′ 1T), José Joj (13′ 2T) y Diego Casas (30′ 2T).

Así llegan Marquense y Malacateco

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense fue derrotado en el Estadio Cementos Progreso frente a Comunicaciones por 0 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 7 goles y tiene 2 a favor.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco llega a este encuentro tras perder 2 a 3 ante Municipal. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 7 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

El anfitrión está en el décimo puesto con 5 puntos (1 PG – 2 PE – 2 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (1 PG – 1 PE – 3 PP).

Sergio Reyna Möller fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Marquense hoy

Walter González se plantó con una alineación 4-3-3 con el arquero Manuel Sosa; Brailin de León, Fernando Fuentes, Oscar Linton y Aarón Navarro como defensores; Andy Ruiz, Josué Cano y Marvin Ceballos como centrocampistas; y Elvi Elington, Diego Casas y David Chuc como delanteros.

Formación de Malacateco hoy

Por su parte, el entrenador José Guadalupe Cruz dispuso en campo una estrategia 4-4-2 con Abel Guzmán defendiendo el arco; Irving Hernández, Víctor Torres, Brayan Morales, Gabino Vásquez como zagueros; Kenneth Cerdas, Franklin Quinteros, Vidal Paz y Ángel López en el centro del campo; y con José Ortiz y José Franco como atacantes.