EN VIVO: Al descanso: Marquense gana 1-0 a Mictlán

Se fueron los primeros 45 minutos en el estadio y Mictlán cae ante Marquense 1 a 0. El local se va al descanso con gol de Dylan Flores (33′ 1T).

Las estadísticas del encuentro entre Marquense y Mictlán del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Marquense (1)

VS

Mictlán (1)

Así llegan Marquense y Mictlán

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura

Marquense fue derrotado en el Santo Domingo de Guzman frente a Mixco por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y perdido 1. Le convirtieron 4 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

El anterior partido jugado por Mictlán acabó en empate por 1-1 ante Comunicaciones. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 derrota. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 9 tantos.

El anfitrión está en el noveno puesto con 24 puntos (7 PG – 3 PE – 8 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (7 PG – 4 PE – 7 PP).

Diego Ojer González fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Omar Arellano Nuño se plantó con una alineación 4-4-2 con el arquero Javier Colli; Carlos Estrada, Marco Rodas, Oscar Linton y Elías Vásquez como defensores; Dylan Flores, Josué Cano, Andy Ruiz y Miguel Escobar como centrocampistas; y David Chuc y Diego Casas como delanteros.

Por su parte, el entrenador Gabriel Álvarez dispuso en campo una estrategia 4-5-1 con John Faust defendiendo el arco; Pablo Meza, William Ramírez, Richard Monges, Jonas Herrarte como zagueros; Osman Salguero, Guillermo Chavasco, Mario Grijalva, Kendel Herrarte y Miguel Ángel Lemus en el centro del campo; y con William Fajardo como atacante.