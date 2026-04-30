EN VIVO: Marquense pudo empatar 1-1 el partido frente a Xelajú

Marquense, al minuto 59, descontó con Diego Casas y ahora el partido está empatado 1-1 en el estadio Marquesa de la Ensenada. Widvin Tebalan había logrado romper el marcador para Xelajú en el minuto 48.

Las estadísticas del encuentro entre Marquense y Xelajú del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Marquense (0)

VS

Xelajú (1)

(0) VS (1) Tarjetas Rojas:

Marquense (0)

VS

Xelajú (1)

Por la llave 1 del Clausura, Marquense y Xelajú juegan hoy desde las 16:30 horas. El duelo se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Stib Morales Ordóñez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Marquense hoy

Omar Arellano Nuño se plantó con una alineación 5-4-1 con el arquero Javier Colli; Marco Rodas, Fernando Fuentes, Elías Vásquez, Oscar Linton y David Chuc como defensores; Josué Cano, William Amaya, Miguel Escobar y Dylan Flores como centrocampistas; y Diego Casas como delantero.

Formación de Xelajú hoy

Por su parte, el entrenador Roberto Hernández dispuso en campo una estrategia 5-4-1 con Nery Lobos defendiendo el arco; Raúl Calderón, Javier González, Manuel Romero, Kevin Ruíz, Widvin Tebalan como zagueros; Jorge Aparicio, Juan Cardona, Yair Jaén y Antonio López en el centro del campo; y con Steven Cárdenas como atacante.