EN VIVO: Mictlán y Cobán Imperial juegan segundo tiempo con empate 0-0

El árbitro da comienzo a la etapa complementaria del empate 0 a 0 entre Cobán I. y Mictlán en el Estadio La Asunción.

Las estadísticas del encuentro entre Mictlán y Cobán Imperial del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Mictlán (1)

VS

Cobán Imperial (4)

(1) VS (4) Tarjetas Rojas:

Mictlán (0)

VS

Cobán Imperial (2)

Así llegan Mictlán y Cobán Imperial

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

Mictlán ganó su último duelo ante Achuapa por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 8 a favor.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

El anterior partido jugado por Cobán Imperial acabó en empate por 1-1 ante Mixco. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.

El anfitrión está en el octavo puesto con 21 puntos (6 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (7 PG – 5 PE – 3 PP).

Orlando Alvarado fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Mictlán hoy

Gabriel Álvarez se plantó con una alineación 3-5-2 con el arquero John Faust; Juan Carlos Escobar, Renny Folleco y Richard Monges como defensores; Brandon Rivas, Jonas Herrarte, Osman Salguero, Guillermo Chavasco y Kendel Herrarte como centrocampistas; y William Fajardo y Sebastián Colón como delanteros.

Formación de Cobán Imperial hoy

Por su parte, el entrenador Martín García dispuso en campo una estrategia 4-4-2 con Tomás Casas defendiendo el arco; Luis De León, Carlos Flores, Marcos Acosta, Blady Aldana como zagueros; Ángel Cabrera, Byron Leal, Yonathan Morán y Bryan Lemus en el centro del campo; y con Carlos Monges y Uri Amaral como atacantes.