EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Mixco y Achuapa por la fecha 14 del Clausura

La previa del encuentro entre

Mixco

y

Achuapa

por

Clausura 2026 :



Así llegan Mixco y Achuapa

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

Mixco ganó su último duelo ante Malacateco por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura

Achuapa llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Marquense. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 3 ocasiones. Con 1 gol a favor, ha recibido 8 en contra.

El anfitrión está en el quinto puesto con 19 puntos (5 PG – 4 PE – 4 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (4 PG – 3 PE – 6 PP).

Walter López Castellanos fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Mixco hoy

Fabricio Benítez se plantó con una alineación 4-3-3 con el arquero Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Jeshua Urizar, Facundo González y Nixson Flores como defensores; Óscar González, Gabriel Arce y Edilson Reyes como centrocampistas; y Kennedy Rocha, Yonathan Pozuelos y Nicolás Martínez como delanteros.

Formación de Achuapa hoy

Por su parte, el entrenador Rafael Loredo dispuso en campo una estrategia 4-4-2 con Ederson Cabezas defendiendo el arco; Dayron Suazo, Mathius Gaitán, Carlos Castrillo, Yeison Carabali como zagueros; Randall Corado, Larrson Rosales, Jomal Williams y Alexis Matta en el centro del campo; y con Carlos Mejía y Erick Sánchez como atacantes.