EN VIVO: Guastatoya gana por 2 el juego ante Antigua GFC

El conjunto local sigue sumando. Ahora, vence a Antigua GFC 2-0, con goles de Nelson García (3′ 2T) y Víctor Ávalos (9′ 2T, de penal).

Las estadísticas del encuentro entre Guastatoya y Antigua GFC del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Guastatoya (2)

VS

Antigua GFC (2)

(2) VS (2) Tarjetas Rojas:

Guastatoya (1)

VS

Antigua GFC (0)

Así llegan Guastatoya y Antigua GFC

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

En su visita anterior, Guastatoya empató por 1 con Cobán Imperial. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 6 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Antigua GFC venció en casa a Municipal por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 13 goles y ha recibido 4 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 25 puntos (6 PG – 7 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 30 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (8 PG – 6 PE – 5 PP).

El árbitro Stib Morales Ordóñez fue el encargado de supervisar el juego en el Estadio David Cordon Hichos.

Formación de Guastatoya hoy

El entrenador Pablo Centrone dispuso una formación 4-3-3 con Rubén Escobar defendiendo el arco; Yordi Aguilar, Joshua Ubico, Keyner Agustín y Víctor Armas como zagueros; Keyshwen Arboine, Ariel Lon y Yordin Hernández en el centro del campo; con Víctor Ávalos, Nelson García y Emanuel Yori como atacantes.

Formación de Antigua GFC hoy

Por su parte, Mauricio Tapia salió a jugar con un esquema 4-3-3, con el arquero Luis Morán; Juan Carbonell, Enzo Fernández, Héctor Prillwitz, José Ardón como defensores; Alexander Robinson, Óscar Castellanos y Santiago Garzaro como centrocampistas; y Andris Herrera, Oscar Santis y Agustín Maziero como delanteros.